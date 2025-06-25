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В Бишкеке прошёл масштабный фестиваль с выступлением "Ирины Кайратовны"

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- Назгуль Абдыразакова
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В минувшие выходные столица Кыргызстана стала центром музыкального праздника - на фестивале от jinalike собрались лучшие исполнители Центральной Азии, а площадка едва вместила всех желающих. Яблоку было негде упасть: чтобы попасть на фестиваль, зрители стояли в длинных очередях, но это не помешало им сохранить прекрасное настроение и зарядиться энергией с первых минут.

Атмосфера на фестивале была по-настоящему живой и насыщенной: люди с удовольствием подпевали артистам, танцевали, обменивались впечатлениями и просто наслаждались долгожданным событием. Организаторы подготовили яркое шоу, а визуальное оформление сцены идеально дополняло каждое выступление - гигантские экраны сменяли изображения и анимации, точно соответствовавшие духу и настроению музыки.

Перед началом концерта корреспондент издания vb.kg побеседовала с некоторыми зрителями. Молодые бишкекчанки Каныкей и Айгерим, приехавшие вместе, поделились своими ожиданиями:

- Для нас это первый такой большой музыкальный фестиваль, - рассказывает Каныкей. - Мы очень рады, что наконец-то можем увидеть вживую группу "Ирина Кайратовна". Их музыка свежая и необычная, и мы ждем этого момента с нетерпением.

Айгерим добавила:

- Нам нравится, что фестиваль собрал столько разных исполнителей, и каждый может найти что-то для себя.

Другой посетитель, Динар, также поделился эмоциями:

- Жду выступлений Ulukmanapo и Hiro, они уже давно мои любимцы.

На протяжении всего вечера зрителей радовали выступления топовых артистов: Sadraddin, Мирбек Атабеков, Malika Dina, Hiro, Shiza, De Lacure, Jax, Shulamah, Didar, Ulukmanapo и Puza. Каждый музыкант исполнил свои хиты, а Мирбек Атабеков, в том числе исполнил композицию "Кечки Бишкек" (Вечерний Бишкек), которая считается негласным гимном нашего издания.

В перерывах публику развлекали кыргызстанский юморист и шоумен Ростислав Ященко и казахстанский актер Ильяс Джапаров, чьи остроумные шутки и живое общение с аудиторией помогали поддерживать драйв и непринужденную атмосферу.

Особое внимание и бурные аплодисменты вызвал один из самых трогательных моментов вечера - на сцене один из гостей сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Главным событием вечера стало выступление группы "Ирина Кайратовна". Их выход на сцену вызвал настоящий шквал эмоций - публика буквально взорвалась аплодисментами и криками поддержки. Музыканты выступали с большой отдачей.

Группа подарила зрителям яркое шоу, в котором чувствовалась не только профессиональная работа, но и искренность, молодость и свежий взгляд на музыку.

Этот фестиваль стал ярким свидетельством того, что музыкальная культура в Кыргызстане развивается стремительно, собирая под своим крылом лучших исполнителей и тысячи благодарных поклонников. Мероприятие подарило гостям не только качественную музыку, но и незабываемые эмоции, став ярким событием культурной жизни столицы.


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URL: https://www.vb.kg/447353
Теги:
музыка, фестиваль, Центральная Азия, Бишкек, Кыргызстан
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