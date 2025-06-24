Кыргызстан и Россия объединяются ради исторического фильма

О текущем положении и перспективах развития кыргызского кино рассказал директор департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и молодежной политики КР Улан Адамалиев. Выступление состоялось в рамках круглого стола с участием представителей киноиндустрии России и стран СНГ, прошедшего на полях Петербургского международного экономического форума - 2025.

По словам Адамалиева, отечественное кино сегодня переживает период активного поиска новых форм и решений. Но без вызовов не обходится: нехватка профессиональных кадров, ограниченные финансовые ресурсы и трудности с выходом на международный прокат по-прежнему сдерживают развитие отрасли.

- Несмотря на сложности, департамент и министерство прилагают максимум усилий, чтобы кино Кыргызстана соответствовало времени и находило своего зрителя как внутри страны, так и за её пределами, - отметил он.

Одной из ключевых тем встречи стали совместные культурные проекты. Особый интерес вызвала идея экранизации истории 18-летней героини тыла времен Великой Отечественной войныТоктогон Алтынбасаровой. Этот проект, по мнению участников встречи, способен стать значимым вкладом не только в развитие национального кино, но и в общее евразийское культурное пространство.

История Алтынбасаровой отражает мужество, самоотверженность и дружбу народов в годы войны - ценности, которые остаются актуальными и сегодня.

Как подчеркнули участники круглого стола, кыргызское кино обладает уникальной идентичностью и большим потенциалом для международного сотрудничества. Обмен опытом, копродукция, участие в фестивалях - всё это открывает новые горизонты для отечественных кинематографистов.

В свою очередь, Департамент кинематографии выразил готовность к дальнейшему диалогу и расширению профессиональных связей, в том числе за пределами СНГ.