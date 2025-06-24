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Саида Мирзиёева назначена руководителем администрации президента Узбекистан

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Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал указ о внесении изменений в структуру администрации президента.

В соответствии с документом в структуре введена новая должность - руководитель администрации президента.

На эту должность назначена Саида Мирзиёева, ранее занимавшая пост помощника президента Республики Узбекистан.

Ранее, в августе 2023 года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ об упразднении должности руководителя АП. Сардор Умурзаков, который занимал соответствующий пост, стал советником президента по особым поручениям.

Саида Мирзиёева - выпускница Университета мировой экономики и дипломатии, магистр Ташкентского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат экономических наук.

В 2019-2020 годах занимала должность заместителя директора Агентства по информации и массовым коммуникациям (его возглавлял Комил Алламжонов) при Администрации президента, затем - заместителя председателя попечительского совета Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа (главой совета также был Комил Алламжонов). С ноября 2022 года она работала заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента.

Источник: centralasia.media


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URL: https://www.vb.kg/447358
Теги:
назначение, Узбекистан
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