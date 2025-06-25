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За 5 месяцев ветслужбой КР на границе выявлено 29 фактов нарушений

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- Светлана Лаптева
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За пять месяцев 2025 года на ветеринарных пограничных контрольно-пропускных пунктах Ветеринарной службы выявлено всего 29 фактов нарушений, связанных с незаконной перевозкой продукции животноводства. По этим случаям составлены соответствующие акты.

В результате выявленных нарушений было возвращено 259 тонн продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям.

Данные факты выявлены в рамках мероприятий ветеринарного контроля, направленных на защиту здоровья граждан и недопущение проникновения инфекционных заболеваний на территорию страны.

Ветеринарная служба продолжит работу по контролю за безопасностью и качеством продукции животного происхождения. От граждан и предпринимателей требуется строгое соблюдение требований законодательства и наличие соответствующих ветеринарных документов при перевозке грузов.

Отметим, что на территории республики функционирует 30 ветеринарно-контрольных пунктов, из них:

• 19 пунктов - на государственной границе;

• 4 пункта - в зонах временного хранения;

• 5 пунктов - на железнодорожных станциях;

• 2 пункта - в международных аэропортах.


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URL: https://www.vb.kg/447362
Теги:
ветеринария, граница, Кыргызстан
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