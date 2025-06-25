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По плану в Кыргызстане полито лишь 79% площадей от плана орошения

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- Светлана Лаптева
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По плану на 2025 год водоподача в Кыргызстане на орошение должна была составить 2809,8 млн.м³, фактически подано 2219,9 млн.м³, что составляет 79% от плана и на 103,8 млн.м³ меньше, чем в 2024 году. Площадь орошаемых земель по плану - 1667,3 тыс. га, фактически орошается 1040,8 тыс. га, или 62% от плана. Первый полив охватил 617,7 тыс. га.

По областям водоподача и орошаемые площади выполнены следующим образом:

Баткенская область: 309,7 млн.м³ (84% плана), 211,4 тыс. га (82%)

Ошская область: 312,8 млн.м³ (77% плана), 161,2 тыс. га (75%)

Жалал-Абадская область: 422,8 млн.м³ (89% плана), 242 тыс. га (86%)

Ысык-Кульская область: 144,4 млн.м³ (47% плана), 72,2 тыс. га (44%)

Нарынская область: 258,1 млн.м³ (72% плана), 104,7 тыс. га (64%)

Чуйская область: 559,4 млн.м³ (104% плана), 147,8 тыс. га (37%)

Таласская область: 212,6 млн.м³ (61% плана), 101,5 тыс. га (55%)

Основные культуры, политые первым поливом:

Зерновые - 88,0 тыс. га

Многолетние культуры - 185,7 тыс. га

Овощи - 67,25 тыс. га

Сады и виноградники - 33,97 тыс. га

Рис - 12,03 тыс. га

Фасоль - 28,6 тыс. га

Масличные культуры - 3,7 тыс. га

Прочие сельскохозяйственные культуры - 103,94 тыс. га


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URL: https://www.vb.kg/447364
Теги:
Кыргызстан, полив
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