Мирзиеев поручил пересмотреть торговые маршруты из-за ситуации в Иране

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 июня провёл совещание, посвящённое неотложным мерам в сфере внешней торговли и транспортной логистики, сообщает пресс-служба главы государства.

"Военные действия, произошедшие в последние дни на Ближнем Востоке, ещё больше обострили и без того нестабильную ситуацию. Это не может не повлиять на внешнеэкономические связи и пути выхода Узбекистана на мировые рынки. В связи с этим необходимо объективно оценить происходящее и оперативно принять меры в таких ключевых направлениях, как внешняя торговля, инвестиции и транспорт", - говорилось на совещании.

В связи с этим президент поручил пересмотреть ключевые направления во внешней торговле, инвестиционной политике и транспорте. В частности, дано указание диверсифицировать маршруты и перенаправить грузопотоки в более безопасные порты. По предварительным оценкам, это может увеличить логистические затраты на 30%.

Глава государства поручил согласовать альтернативные маршруты со странами-партнёрами и поддержать экспортоориентированные предприятия.

Министерствам транспорта, инвестиций и внешней торговли, Торгово-промышленной палате и другим структурам поручено тесно взаимодействовать с предпринимателями, содействовать им в экспортно-импортных операциях, а также в поиске новых рынков сбыта.

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Шавкат Мирзиёев отдельно подчеркнул важность сохранения устойчивых темпов производства внутри страны и ценовой стабильности на внутреннем рынке.

Израиль начал военную операцию против Ирана 13 июня, заявив, что эта страна близка к созданию ядерного оружия и это представляет "угрозу выживанию" израильского государства. Иран отрицает эти обвинения и ответил ракетными ударами по территории Израиля.

22 июня США также атаковали Иран, нанеся удары по трём ядерным объектам. 24 июня Иран в ответ атаковал американскую военную базу в Катаре.

Узбекистан призвал все стороны на Ближнем Востоке к действиям во имя мира и урегулирования ситуации путём взаимных переговоров.

Отметим, что Иран, занимая стратегическое положение в системе глобальных торговых маршрутов, обладает значительным транзитным потенциалом и логистическими возможностями, представляющими интерес для Узбекистана.

Через иранскую территорию проходят ряд важных международных транспортных коридоров таких как "Центральная Азия - порт Бандар Аббас" (через Туркменистан), "Центральная Азия - Иран-Турция", Юго-западный коридор: Персидский залив-Иран-Азербайджан-Грузия (порт Поти) - Украина - Польша, Иран-Турция-Болгария-Румыния-Германия и др. Помимо этого, Тегеран участвует в трёх крупных проектах - Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг", Ашхабадское соглашение и порт Чабахар.

Узбекистан также наращивает поставки через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, также известный как "Средний коридор"). Его маршрут пролегает через Казахстан, порт Актау (Каспийское море), Азербайджан (Баку) и Грузию (Батуми, Поти) для выхода на рынки Европы.

Традиционный северный коридор (Узбекистан - Казахстан - Россия - Беларусь - Восточная Европа) также осложняется нестабильной геополитической ситуацией и санкционным давлением на РФ.

Источник: gazeta.uz