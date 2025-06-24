38 лет подряд 26 июня отмечается Международный день в поддержку жертв пыток. Об этом сообщает ОО "Бир дуйно Кыргызстан" (БДК).

По его данным, Кыргызстан, ратифицировавший Конвенцию ООН против пыток еще в 1997 году, взял обязательства по обеспечению эффективной защиты жертв, однако системные проблемы остаются.

Ежегодно в ошский офис БДК обращаются сотни граждан, столкнувшиеся с пытками и жестоким обращением. Правозащитники оказывают правовую помощь, ведут стратегические дела в судах, в случае неэффективного национального расследования, направляют индивидуальные жалобы в Комитет по правам человека ООН.

Менеджер Ошского офиса организации, адвокат с 20-летним стажем Хусанбай Салиев, подчеркивает: "Наша страна обязана выполнять решения КПЧ ООН. Венская конвенция о праве международных договоров ясно указывает: все подписанные и ратифицированные международные соглашения подлежат исполнению. Комитет выносит решения не только о компенсации, но и требует немедленного освобождения жертв, проведения эффективного расследования и реабилитации пострадавших. Однако эти меры в Кыргызстане остаются без внимания. Мировое сообщество оценивает государства через призму индексов верховенства права, свободы прессы, уровня коррупции, запрета пыток. Нарушения прав человека, в том числе отказ в исполнении решений КПЧ, влияют на перспективы международной интеграции, экономических инвестиций и сотрудничества".

Все чаще поднимается вопрос об объединении НЦПП с Аппаратом Омбудсмена под предлогом экономии бюджета. БДК тесно сотрудничает с НЦПП, выступает против присоединения, считая, что каждый институт выполняет свои функции, а слияние приведет к снижению эффективности в борьбе с пытками.

Ежегодно адвокаты БДК ведут по два десятка дел по пыткам, к сожалению, из года в год не решаются системные проблемы на этапе расследования. Институт доследственной проверки является главным препятствием в доведении дел до суда. На этом этапе адвокаты сталкиваются с такими проблемами, как: ограничения в доступе к материалам проверки, формальные экспертизы без соблюдения международных стандартов (Стамбульского протокола), давление на потерпевших, свидетелей и защитников, неэффективная работа надзорных органов.

Безнаказанность порождает новые случаи нарушения прав и подрывает доверие к государству. Особенно уязвимы женщины, несовершеннолетние, иностранные граждане и лица с инвалидностью - об этом неоднократно сообщают адвокаты БДК.

Рекомендации:

- необходимо добиваться от государства выполнения решений судов КПЧ ООН,

- нужно отменить или внести изменения в институт доследственной проверки, чтобы он стал более эффективным механизмом защиты прав граждан в делах по пыткам,

- важно внедрить в национальное законодательство Бангкокские правила - для защиты женщин в местах лишения свободы,

- следует усилить информационную поддержку для укрепления нулевой терпимости к пыткам.

Борьба с пытками не должна прекращаться. Защита от пыток - абсолютное право, которое не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах. Это обязанность государства и ответственность всего общества.

ОО "Бир Дуйно Кыргызстан" продолжает свою работу по защите человеческого достоинства, оказывая бесплатную помощь пострадавшим, и добиваясь справедливости на национальном и международном уровне.

"Мы призываем власти Кыргызстана соблюдать свои обязательства, уважать права каждого человека и обеспечить, чтобы пытки никогда не повторялись", - напоминает руководитель БДК Толекан Исмаилова.