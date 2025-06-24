В МТУ Бишкека вывоз мусора будет осуществлять "Тазалык"

С 1 июля вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) в муниципальных территориальных управлениях Новопавловка, Лебединовка, Нижняя Ала-Арча, Аламедин и Кок-Жар будет осуществлять только муниципальное предприятие (МП) "Тазалык". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Как сообщается, специалисты МП "Тазалык" начнут раздавать жителям новые квитанции для оплаты. В связи с этим горожан и жителей указанных территорий просят больше не оплачивать услуги вывоза мусора частным компаниям, а вносить оплату исключительно в адрес МП "Тазалык".

Согласно постановлению Бишкекского городского кенеша от 31 января 2023 года №67, стоимость услуги составляет 42 сома 23 тыйына на одного человека. Для лиц пенсионного возраста тариф установлен в размере 23 сома 18 тыйын с учетом НДС.

Муниципальное предприятие призывает жителей своевременно оплачивать коммунальные услуги и соблюдать правила вывоза ТБО.

За дополнительной информацией можно обращаться в МП "Тазалык" по адресу: улица Ростовская, 19Б.