Отменена норма о переводных экзаменах по кыргызскому языку в школах

Комитет ЖК по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам 24 июня рассмотрел во 2-ом чтении законопроекты о применении государственного языка.

Председатель комитета Чолпон Султанбекова отметила, что одной из норм, вызвавшей общественную дискуссию, было предложение ввести обязательные письменные и устные экзамены по кыргызскому языку при переходе учащихся из класса в класс.

- Нормы должны вводится поэтапно. Есть постановление ЖК о переводных экзаменах. Сначала сказали одно, теперь другое делаем. Во исполнение постановления парламента инициаторы вносили в законопроект эту норму" - напомнила она.

В итоге депутаты комитета решили исключить эту норму из законопроекта, а оставить положения о выпускных экзаменах в школах и обязательных вступительных и выпускных экзаменах для колледжей и вузов.