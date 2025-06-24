Расписание FIFA CLUB WORLD CUP 2025 – легендарные матчи только в O!TV

Жаркое футбольное противостояние набирает обороты, а O!TV дарит возможность быть в центре событий.

Следить за легендарными клубами со своего смартфона или планшета, где бы вы ни были на телеканалах Q Sport и Q Live.

Сохраняйте расписание ближайших матчей:

25.06 среда

01:00 Бенфика-Бавария на Q Sport KG

01:00 Окленд Сити-Бока Хуниорс на Q Live

07:00 Лос-Анджелес ФК-Фламенго на Q Live

07:00 Эсперанс-Челси на Q Sport KG

26.06 четверг

01:00 Боруссия-Ульсан на Q Sport KG

01:00 Мамелоди Сандаунз-Флуминенсе на Q Live

07:00 Урава-Монтеррей на Q Live

07:00 Интер-Ривер Плейт на Q Sport KG

27.06 пятница

01:00 Ювентус-Манчестер Сити на Q Sport KG

01:00 Видад-Аль-Айн на Q Live

07:00 Зальцбург-Реал Мадрид на Q Sport KG

07:00 Аль-Хиляль-Пачука на Q Live

Как подключиться?

• Скачайте O!TV https://o.kg/s/otv

• Наберите *750*3#

• Введите логин (абонентский номер) и пароль из SMS.

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Подробнее: https://o.kg/s/otvru

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