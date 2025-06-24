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Алена Аршинова: "Русский язык объединяет народы. Это наше наследие"

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- Виктория Гунгер
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АНО "Евразия" активно развивает Евразийские центры поддержки русского языка. Для нас это сверхзадача, ведь русский язык объединяет народы. Это наше общее наследие. Об этом изданию VB.KG сообщила депутат Госдумы РФ Алена Аршинова.

Она напомнила, что россияне, кыргызстанцы, белорусы, узбеки, таджики - все национальности СНГ, встречаясь, говорят на русском как на языке мира и межнационального общения.

"Развитие русского языка для нас приоритетно, особенно в Кыргызстане, где сотрудничество носит стратегический характер. Кыргызстан для "Евразии" - модельная площадка, где мы предлагаем решения и реализуем проекты, а команда президента Садыра Жапарова встречно инициирует новые идеи. Такое партнерство - мечта для любой организации", - подчеркнула Аршинова.

Депутат Госдумы РФ отметила, что русский язык официально закреплен в Конституции Кыргызстана, и совместными усилиями мы укрепим его позиции в образовательном пространстве - от детских садов до университетов.

"Это особенно важно в контексте наших крупных проектов в экономическом, гуманитарном и образовательном секторах, где поддержание статуса русского языка играет ключевую роль. В ближайшее время мы откроем несколько центров поддержки русского языка в Бишкеке и Нарыне. Мы уже объявили о своих планах и активно готовимся к их реализации. И самое важное, что мы делаем это совместными усилиями с кыргызстанцами", - пояснила Алена Аршинова.


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URL: https://www.vb.kg/447389
Теги:
Россия, русский язык, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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