Кто реабилитирует Туркестанский легион в Казахстане?

И века еще не прошло с начала Второй мировой войны, а Гитлер уже не фашист и туркестанские легионеры чуть ли не герои. Образованные в США и ЕС казахи публикуют книги, обеляющие преступников, а необразованные сидят на кухне и рассуждают из серии: "Если бы Гитлер тогда победил, мы бы жили сейчас как в Европе" ... Но только жителей Средней Азии Рейх не считал равными. И, если бы Красная армия не победила, есть вероятность, что республики Средней Азии не существовали, а их народы даже не родились.

По сети гуляет письмо "Гитлера казахам", и многие в него верят, потому что национализм в Казахстане цветет и пахнет. Но это гнилой аромат. Элиты сейчас не любят советское прошлое, и представляют предателей и карателей, перешедших на сторону фашистов, героями, которые боролись с советской властью.

Туркестанский легион

До мая 1941 года немцы не сотрудничали с азиатскими народами СССР, считая их "недочеловеками". Но потом спецслужбы Третьего рейха решили, что и они сгодятся, и стали привлекать казахов, узбеков и кыргызов "к работе". В планах нацистов было создание рейхскомиссариата "Туркестан", включающего Среднюю Азию, Казахстан, Башкирию, Поволжье и другие регионы. Местных жителей планировали уничтожить, а незначительную часть населения оставить в качестве обслуживающего персонала. Раз в год их собирались вывозить на экскурсии в процветающие немецкие города "Туркестана", чтобы они смогли посмотреть на "настоящих людей". А помахав перед носом конфеткой, немцы отправляли бы их обратно в резервацию.

Помогал осуществлять эти планы фашистской Германии Туркестанский легион, основанный Мустафой Чокаем, который сегодня реанимируется, как Бандера на Украине.

В документе СМЕРШа 3-го Украинского фронта говорится, что 244-й "туркестанский" батальон немцы использовали как карательный отряд. Они сжигали деревни, забирали у людей скот, угоняли советских граждан в Германию и устраивали облавы на партизан и коммунистов.

Кто превращает коллаборационистов в героев

Одним из первых, кто еще в 1987 году заикнулся о реабилитации Мустафы Чокая, был писатель Ануар Алимжанов, возглавляющий Совет Республик Верховного Совета СССР, под чьим руководством 26 декабря 1991 года Беловежские соглашения признали действительными и развалили Союз. Тогда инициативу о Туркестанском легионе никто не поддержал. Его время пришло попозже.

Сенатор парламента Казахстана Мухтар Кул-Мухаммет выпустил одиозную публикацию про Туркестанский легион и Мустафу Чокая, где он называет его национальным освободителем. Этот государственный деятель из древнего казахского рода, родился в Китайской эмиграции. Возможно, он потомок обиженных советской властью баев и теперь мстит за предков, восхваляя в своих монографиях коллаборационистов Алашорды и Туркестанский легион.

Господин Кул-Мухаммед - непростая личность, он всегда занимал высокие посты, но народ его освистывал. Один из братьев Кул-Мухаммеда, по информации, монополизировал в РК выпуск школьных учебников. Этот бизнес не просто приносит им миллиарды тенге, он открывает возможность влиять на умы поколений.

Ссылаясь на работы Кул-Мухаммеда и опираясь на французских наставников, историк Бахыт Садыкова, сидя в Швейцарии и Германии, написала еще одну книгу - "История Туркестанского легиона в документах". Как уже пишут ученые, в ней много несостыковок и недомолвок, в результате чего фашист и алашординец Мустафа Чокай представлен лидером демократии.

Бахыт Садыкова входит в состав комиссии сената по реабилитации жертв политических репрессий, продвигая идеи о страшном жестоком Сталине и героичном добром Чокае.

Все ниточки ведут к...

Обиженные на советскую власть потомки и последователи баев пытаются снова ограничить права людей и полностью их контролировать. У некоторых это уже получается. Сейчас комиссия сената из сливок общества, получивших образование в Европе и США, пытается героизировать преступников, играя на национальных чувствах. А дальше ждем, когда популяризировать Муставу Чокая и Туркестанский легион вермахта начнут в школьных учебниках, ведь это не сложно, когда семейная типография всегда под рукой.