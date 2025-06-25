В Бишкеке прошёл турнир по теннису "Красный мяч": определены победители

В Бишкеке состоялся городской теннисный турнир "Красный мяч", организованный академией Brill Tennis Bishkek. На кортах клуба "ERVIN" выступили дети в возрасте 5–6 лет (2018–2019 года рождения).

Турнир прошёл в смешанном формате и стал очередным шагом в развитии детского тенниса в столице. В планах организаторов - расширить географию участников: на следующий турнир в июле планируется пригласить юных теннисистов из Алматы.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

1-е место - Эмир Жумабеков

2-е место - Айлу Жайнакова

3-е место - Аксултан Кожинова

Организаторы отметили высокий интерес к турниру со стороны родителей и тренеров, а также стремление участников к спортивному росту с самого раннего возраста.