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Кубица: "Меня ранили слова о том, что я - пиар-кукла"

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- Самуэль Деди Ирие
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Пилот Ferrari Роберт Кубица, одержавший победу в легендарной гонке "24 часа Ле-Мана" в 2025 году, откровенно рассказал о трудном периоде в своей карьере и критике, с которой столкнулся после возвращения в Формулу-1 с командой Williams в 2019 году.

В интервью BBC польский гонщик признался, что негативные комментарии по поводу его физического состояния после тяжелой травмы руки сильно задели его. "Были крайне резкие высказывания, которые по-настоящему ранили меня. Я первый, кто бы не вернулся в гонки ради маркетинга или чтобы быть "пиар-куклой"", - заявил Кубица.

Несмотря на серьёзные ограничения в правой руке, он подчеркнул, что чувствует себя комфортно за рулем и что в гонках его физические особенности не мешают: "У меня больше ограничений в повседневной жизни, чем в гоночном автомобиле".

Кубица также отметил, что именно автоспорт стал его "лучшим лекарством" в процессе восстановления и что он продолжает заниматься любимым делом исключительно благодаря страсти к гонкам. "Я думал о завершении карьеры, но для меня гонки - это всё. Я чувствую, что у меня до сих пор горит огонь внутри", - добавил он.

Вместе с напарниками Филом Хансоном и Ифеем Е Кубица одержал победу на Ferrari 499P в категории гиперкаров, напомнив всему миру о своём гоночном таланте и силе духа.


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URL: https://www.vb.kg/447403
Теги:
гонки
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