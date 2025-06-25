Кими Мерк покинул "Дордой" по завершении контракта

Футбольный клуб "Дордой" официально объявил о расставании с полузащитником сборной Кыргызстана Кими Мерком. Как сообщили в пресс-службе команды, соглашение с игроком завершилось, и стороны не стали его продлевать.

Мерк присоединился к "Дордою" в марте 2025 года и за короткое время стал одним из заметных игроков команды. В 12 матчах он отметился пятью забитыми мячами, играя на позиции атакующего полузащитника.

"Клуб благодарит Кими за профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении "Дордоя".