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Злата Аркатова - чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров

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- Самуэль Деди Ирие
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В Софии (Болгария) прошёл третий юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Знаковую победу на турнире одержала спортсменка из Кыргызстана - Злата Аркатова.

Аркатова завоевала золотую медаль в упражнении с булавами, став первой представительницей Кыргызстана, выигравшей награду на юниорском чемпионате мира. Это также первый подобный успех для страны на соревнованиях такого уровня. Серебро досталось Фариде Бахнас из Египта - еще одной дебютантке мирового пьедестала.

Как сообщает клуб художественной гимнастики "Ак Барс", где занимается Злата, её победа стала результатом многолетнего труда, самоотдачи и профессионального наставничества тренера Жаныл Каймазаровой и хореографа Гульнар Мамыркуловой.


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URL: https://www.vb.kg/447413
Теги:
художественная гимнастика, чемпионат мира, Кыргызстан
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