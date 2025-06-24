Злата Аркатова - чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров

В Софии (Болгария) прошёл третий юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Знаковую победу на турнире одержала спортсменка из Кыргызстана - Злата Аркатова.

Аркатова завоевала золотую медаль в упражнении с булавами, став первой представительницей Кыргызстана, выигравшей награду на юниорском чемпионате мира. Это также первый подобный успех для страны на соревнованиях такого уровня. Серебро досталось Фариде Бахнас из Египта - еще одной дебютантке мирового пьедестала.

Как сообщает клуб художественной гимнастики "Ак Барс", где занимается Злата, её победа стала результатом многолетнего труда, самоотдачи и профессионального наставничества тренера Жаныл Каймазаровой и хореографа Гульнар Мамыркуловой.