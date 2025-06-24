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Кыргызстан завоевал серебро чемпионата мира по горному туризму

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- Самуэль Деди Ирие
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В ущелье Чункурчак завершился чемпионат мира по спортивному туризму на горных дистанциях - первое крупное международное соревнование такого уровня в истории независимого Кыргызстана.

По словам президента Федерации спортивного туризма Владимира Агафонова, в турнире приняли участие сильнейшие команды из разных стран, которые соревновались в прохождении сложных скальных дистанций.

Сборная Кыргызстана заняла второе место в общекомандном зачёте, уступив лишь команде России. Третье место завоевала сборная Казахстана.

Кыргызстанские спортсмены показали высокий уровень подготовки, отличную командную работу и мастерство в технике страховки, что вызвало признание со стороны международного спортивного сообщества.

Организаторы отмечают, что подобные соревнования способствуют развитию спортивного туризма, повышению профессионализма спортсменов и привлечению туристов в регионы Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/447414
Теги:
туризм, Кыргызстан
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