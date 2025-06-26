Викторина: вся правда о покупателях Ozon в Кыргызстане

Друзья, вы когда-нибудь задумывались, что чаще берут на Ozon в Кыргызстане - зубную щётку для хомяка или носки с котиками?

Мы - да! Потому что Ozon - это более 370 миллионов товаров на любой, даже самый необычный случай. Тут есть всё: от гречки до золотых унитазов, от ботинок для собак до роботов-пылесосов. Мы изучили продажи в Кыргызстане и приготовили для вас викторину: угадайте, какой товар покупают чаще!

Правила просты:

✔ Выбираете один из двух вариантов.

✔ Узнаёте шокирующую правду о покупательских привычках.

✔ Осознаёте, что "люди какие-то непредсказуемые". Именно поэтому на Ozon можно купить даже розового единорога в 3 часа ночи…

Готовы? Поехали!

Раскрываем чайные предпочтения: какой чай в Кыргызстане берут чаще?

Чёрный Зелёный

Показать ответ ✅ Правильный ответ - чёрный. Насыщенный, крепкий, ароматный - он идеален для перерыва в офисе и для домашнего чаепития с вареньем, мёдом или любимым печеньем. Зелёный чай хорош для неторопливых бесед и медитаций наедине с собой, он отлично сочетается с орехами и сухофруктами.

Какие игрушки побеждают в битве за детскую?

Машинки Куклы

Показать ответ ✅ Бип-бип! Побеждают машинки.Спортивные болиды, внедорожники, полицейские автомобили - как удержаться и не купить новую модельку? Гонки на полу можно устроить и с сыном, и с дочкой, причем родители будут играть с тем же азартом, что и дети .

Зубная щётка - какая популярнее?

С мягкой щетиной С жёсткой щетиной

Показать ответ ✅ Современные покупатели - за бережный подход, поэтому выбирают мягкую щетину. Такие щётки не травмируют десны, не царапают эмаль зубов и чистят аккуратно, но эффективно. Жёсткие щётки оставим экстремалам!

Какой запах туалетной бумаги нравится людям больше?

Яблоко Ромашка

Показать ответ ✅ Покупатели из Кыргызстана сделали свой выбор в пользу ромашки- аромата, который ассоциируется с чистотой, природой и домашним уютом. Яблоко слишком яркое и бодрое, а ромашка - именно то, что нужно, чтобы настроиться на философский лад в "комнате задумчивости"

Какой вид пылесоса - хит продаж?

Робот-пылесос Традиционный пылесос

Показать ответ ✅ До чего дошёл прогресс… покупатели всё ещё выбирают традиционный пылесос. Он мощный, надёжный и справляется с любыми поверхностями - можно почистить дом и даже сделать уборку в машине. С насадками, которые идут в комплекте, можно пропылесосить и за диваном, и за кухонным гарнитуром. Роботы, конечно, догоняют, но пока классика остаётся в моде.

Что выбирают для модного чекапа: "вроде слежу за здоровьем" или "я серьёзно, у меня тут ЭКГ"

Фитнес-браслеты Смарт-часы

Показать ответ ✅ Смарт-часы лидируют! И это не удивляет, ведь они как личный тренер, доктор и секретарь в одном флаконе. Смарт-часы умеют считать шаги, измерять пульс, снимать ЭКГ и даже шлют напоминания "Пора вставать!", если вы засиделись на диване. Фитнес-браслеты обычно выбирают те, кому важны цифры без лишних функций.

Что сегодня в тренде в Кыргызстане (для тех, кто знает, о чём вообще речь)?

Свитшоты Худи

Показать ответ ✅ Большинство выбирают свитшот - это универсальная часть гардероба. Он тёплый, удобный, объёмный и не обязывает продумывать модный образ. Свитшот просто создан для того, чтобы выйти по делам, на прогулку или в магазин. А худи нужны для ветреных и дождливых дней, когда хочется укрыться капюшоном (и скрыться от прохожих с любимой музыкой в наушниках).

Угадайте, какие мячи покупают больше?

Футбольные Баскетбольные

Показать ответ ✅ Гол! Футбольный мяч нужен везде - во дворе, в школе и даже дома (только придётся попрощаться с люстрой). Стоит мячу появиться на поле, он как магнит притянет игроков. Баскетбольному мячу нужно кольцо, покрытие, площадка, а футбольный ничего не требует: достаёшь и играешь.

Мяу! Какой корм больше всего любят кыргызстанские котики?

С курицей С лососем

Показать ответ ✅ "Корм с курицей - это классика", сказали нам котики. Лосось в подливе, индейка с морковью, ягнёнок с зелёным горошком - звучит красиво, но когда кот реально голоден, он выбирает проверенную курицу. Подтверждено породистыми привередами и уличными полосатиками.

Покупатели Ozon в Кыргызстане каждый день покупают тысячи вещей: электронику, одежду и обувь, игрушки, спортивный инвентарь, посуду, продукты питания. Поэтому на маркетплейсе можно продавать любые товары - спрос есть на всё. Но чтобы быстрее найти свою нишу, продавцу стоит посмотреть аналитику в личном кабинете. Инструмент "Сравнение категорий" поможет узнать, на какие категории товаров растёт спрос, по каким ценам они продаются и где ниже конкуренция.

Если вы предприниматель из Кыргызстана и ещё не вышли на маркетплейс - можно пройти простую регистрацию.

В помощь от Ozon: