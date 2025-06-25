Что стоит за назначением Алтынбека Эргешова мэром Токмока

Задержание мэра Токмока Максата Нусувалиева прямо на совещании, которое проводил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в зале мэрии, практически на глазах у всех кыргызстанцев стало, без преувеличения, знаковым, если не историческим событием.

Посыл всем руководителям на местах и в самой столице президент дал ясно и недвусмысленно: работать по-старому, спустя рукава, уже не получится.

Что скрывать, в прежние годы схема по отъему государственных денег была отлажена: государство выделяло средства на развитие инфраструктуры, часть из них официально "осваивалась", а остальная, зачастую львиная доля, уходила "налево". А то и вовсе вся сумма бесследно "испарялась", и наверху на это спокойно закрывали глаза.

Жители Токмока живут с подобными проблемами не первый десяток лет: изношенная инфраструктура, перебои с водоснабжением, сомнительное качество строительства социальных объектов стали уже для них обыденностью.

На этот раз Токмоку выделили рекордные 1 млрд сомов, о чем и напомнил в тот день на совещании Камчыбек Ташиев.

"Когда Токмоку выделяли 1 млрд сомов? Никогда такого не было. Ранее президент сказал, чтобы выделили 1 млрд сомов. Деньги выделили и никакого результата", - сказал он.

Председатель ГКНБ поручил своим подчиненным провести тщательную проверку: на какие объекты пошли средства, как они осваиваются и на какой стадии находятся работы. Судя по всему, задержанным чиновникам придется отчитаться за каждый сом.

Новые горизонты

Указом президента новым мэром Токмока назначен Алтынбек Эргешов, который до этого занимал должность полпреда президента в Нарынской области. Очевидно, что глава государства возлагает на него серьезные надежды.

На своем прежнем посту Эргешов проявил себя как организатор и хозяйственник, и как итог регион начал демонстрировать ощутимые сдвиги. В Нарынской области на данный момент реализуются проекты на общую сумму 9 млрд 455 млн сомов - беспрецедентный объем финансирования для этого региона.

Средства направлены на ключевые направления:

- строительство и ремонт дорог - 1,5 млрд сомов;

- возведение социальных объектов - 1,4 млрд сомов;

- развитие ирригационных систем - 2,4 млрд сомов;

- обеспечение населения чистой питьевой водой - 2,9 млрд сомов.

Кроме того, по поручению президента дополнительно выделено еще 1 млрд сомов, из которых 807 млн направлены на развитие самого города Нарын.

Привлечение инвестиций также дало результат: если в 2023 году объем прямых инвестиций составил 77 млн долларов, то в 2024-м - уже 91 млн.

Назначение Эргешова мэром Токмока - это не понижение, как могут подумать некоторые, а шаг, свидетельствующий о высоком доверии руководства страны. Токмок - город областного значения, расположенный рядом со столицей, и теперь после всего случившегося будет находиться под пристальным вниманием высшего руководства.

Если новому мэру удастся показать результаты, сопоставимые с теми, что были достигнуты в Нарыне, перед ним могут открыться новые горизонты. Именно это и есть новая кадровая политика, когда каждый руководитель должен доказывать свою состоятельность конкретными делами. В эпоху, когда государство требует отдачи от каждого потраченного сома, паразитировать на бюджетных потоках уже не получится.