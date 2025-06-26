Парламент Казахстана принял законопроект о запрете никабов

Парламент Казахстана одобрил законопроект, запрещающий ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. После согласования обеими палатами документ направлен на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Поправки внесены в закон "О профилактике правонарушений". В документе прямо не уточняется, какие именно предметы гардероба подпадают под запрет. Однако из контекста следует, что речь идёт не только о медицинских масках и балаклавах, но и о религиозной одежде - в частности, никабе, полностью закрывающем лицо.

Закон предусматривает исключения: маски и другие закрывающие лицо средства допускаются при неблагоприятных погодных условиях, по медицинским показаниям, в рамках исполнения закона, а также во время спортивных и культурных мероприятий.

Тем временем, в самом обществе тема остаётся чувствительной. В прошлом году президент Токаев заявил, что ношение никаба "навязывается радикальными элементами" и противоречит традиционным устоям казахстанского общества. Тогда же в стране вновь заговорили о необходимости законодательно урегулировать этот вопрос, но до конкретных решений дело не дошло.

Теперь ситуация изменилась. По мнению авторов инициативы, новый закон поможет усилить профилактику преступлений, совершаемых с использованием одежды, затрудняющей идентификацию личности.

Окончательное слово - за главой государства. Если он подпишет документ, нововведение вступит в силу в ближайшее время.