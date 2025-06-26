Погода
$ 87.12 - 87.55
€ 100.10 - 101.10

Парламент Казахстана принял законопроект о запрете никабов

110  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Парламент Казахстана одобрил законопроект, запрещающий ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. После согласования обеими палатами документ направлен на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Поправки внесены в закон "О профилактике правонарушений". В документе прямо не уточняется, какие именно предметы гардероба подпадают под запрет. Однако из контекста следует, что речь идёт не только о медицинских масках и балаклавах, но и о религиозной одежде - в частности, никабе, полностью закрывающем лицо.

Закон предусматривает исключения: маски и другие закрывающие лицо средства допускаются при неблагоприятных погодных условиях, по медицинским показаниям, в рамках исполнения закона, а также во время спортивных и культурных мероприятий.

Тем временем, в самом обществе тема остаётся чувствительной. В прошлом году президент Токаев заявил, что ношение никаба "навязывается радикальными элементами" и противоречит традиционным устоям казахстанского общества. Тогда же в стране вновь заговорили о необходимости законодательно урегулировать этот вопрос, но до конкретных решений дело не дошло.

Теперь ситуация изменилась. По мнению авторов инициативы, новый закон поможет усилить профилактику преступлений, совершаемых с использованием одежды, затрудняющей идентификацию личности.

Окончательное слово - за главой государства. Если он подпишет документ, нововведение вступит в силу в ближайшее время.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447432
Теги:
законопроект, Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  