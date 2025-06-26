В Москве обсудили вопросы порядка пребывания кыргызстанцев в РФ

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Алмаза Имангазиева с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр актуальных вопросов кыргызско-российских взаимоотношений. Стороны уделили особое внимание вопросам миграции и порядка пребывания граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации.

В частности, были обозначены вопросы, связанные с новыми правилами въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, постановкой на миграционный учет граждан Кыргызской Республики, уменьшением срока их временного пребывания в Российской Федерации, тестированием по русскому языку детей при поступлении в российские общеобразовательные организации, либерализацией мер по закрытию въезда на территорию Российской Федерации, а также прохождением пограничного контроля гражданами Кыргызской Республики.

Далее состоялись переговоры в расширенном формате с участием представителей министерства внутренних дел, министерства просвещения и пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в ходе которых кыргызской стороной внесены ряд предложений по указанным вопросам с учетом членства Кыргызской Республики и Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе, а также высокого статуса русского языка в Кыргызской Республике.

По итогам встречи стороны выразили готовность поддерживать тесные контакты для дальнейшей реализации достигнутых в ходе переговоров договоренностей.