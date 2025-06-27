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В год из-за грязного воздуха умирают тысячи людей в странах ЦА

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- Светлана Лаптева
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Ежегодно загрязнение воздуха мелкими частицами PM2.5 вызывает более 65 тыс преждевременных смертей в странах Центральной Азии, следует из данных Всемирного банка "Управление качеством воздуха в Центральной Азии".

Согласно информации, экономический ущерб от этой проблемы оценивается в 15,2 – 21,7 млрд долларов в год, что составляет 3-5% регионального ВВП. Отмечается, что состояние воздуха во всех странах региона вызывает серьезные опасения. В частности, в настоящее время среднегодовые концентрации мелкодисперсных частиц PM2,5 в крупнейших городах региона в 6-12 раз превышают норматив ВОЗ.

При этом основными источниками загрязнения являются сжигание твердого топлива в жилом секторе, автотранспорт, промышленность, а также природная пыль. Так, специалисты проанализировали годовые значения стран Центральной Азии и смогли зафиксировать одни из самых высоких концентраций PM2,5 в столице Таджикистана в Душанбе - они составили 54,6 мкг/м³.

На втором месте по самым высоким значениям оказался Ташкент - там среднегодовая концентрация PM2.5 составила 40,3 мкг/м³. Далее страны расположились следующим образом:

- в Кыргызстане (Бишкек) среднегодовая концентрация PM2.5 - около 32,5 мкг/м³;

- в Казахстане (Алматы, Астана) среднегодовые концентрации PM2.5 - 30 мкг/м³;

- в Туркменистане (Ашхабад) среднегодовая концентрация PM2.5 ниже, чем в других столицах региона - около 19,2 мкг/м³.

Источник: nova24.uz


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URL: https://www.vb.kg/447449
Теги:
воздух в Бишкеке
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