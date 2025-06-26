Шторм накрыл Землю: прогноз магнитных бурь на 26 июня 2025

Серьезные магнитные бури продолжаются 26 июня. По данным ученых, причиной стала крупная корональная дыра на Солнце, которая негативно влияет на магнитосферу Земли. Шторм начался еще 25 июня и продлится еще несколько дней. О том, к чему готовиться метеозависимым 26 июня 2025 - в материале URA.RU.

Серьезные магнитные бури продолжаются 26 июня. По данным ученых, причиной стала крупная корональная дыра на Солнце, которая негативно влияет на магнитосферу Земли. Шторм начался еще 25 июня и продлится еще несколько дней. О том, к чему готовиться метеозависимым 26 июня 2025 - в материале URA.RU.

Уровень магнитных бурь 26 июня достигнет 5 баллов.

По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, 26 июня 2025 года ожидаются магнитные бури уровня G1 - силой 5 баллов из десяти возможных, что соответствует "красному" уровню магнитосферы. Согласно почасовому прогнозу магнитных бурь, на таком уровне индекс солнечной активности будет находиться всю ночь до 6:00.

Снижение до 4,5 баллов произойдет с 6:00 до 12:00. Примерно до 15:00 уровень магнитных бурь будет достигать 4 баллов, до 3 баллов снизится уровень магнитосферы в период в 15:00 до 21:00 и к полуночи снова поднимется до 4 баллов.

Ученые отмечают, что ухудшение геомагнитной обстановки началось 25 июня. В этот день уровень магнитных бурь достигает 5,5 баллов, что говорит о высокой интенсивности возмущений магнитосферы. 26 июня и еще несколько дней ситуация не изменится.

По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, это происходит из-за попадания Земли возмущенной межпланетной плазмы с повышенной скоростью солнечного ветра. Причиной этих изменений стала крупная корональная дыра, которая видна с Земли и из-за вращения Солнца переместилась в область, откуда эффективно влияет на околоземное космическое пространство.

"На данный момент расчеты показывают, что скорость ветра начинает расти ночью 25, а на пик геомагнитные возмущения выйдут в середине 26 июня. Основным сценарием являются бури среднего уровня G2. Вероятность выхода шторма на более высокие значения, G3 и выше, составляет около 15%. Справедливости ради надо заметить, что существует 20% шанс, что сценарий бурь вообще не реализуется", - отметили ученые.

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По данным ученых, геомагнитный шторм 25−26 июня еще несколько дней будет негативно влиять на магнитосферу Земли и лишь к 29 июня обстановка вновь не станет спокойной. В следующем месяце, по прогнозам специалистов, магнитные бури ожидаются 10−11 и 22−23 числа. Кроме того, повышенная геомагнитная активность прогнозируется на 7, 12, 13 и 21 июля.

Специалисты уточняют, что долгосрочные прогнозы могут быть неточными. Кроме того, внезапные всплески солнечной активности способны внести коррективы в ранее составленные расчеты. В связи с этим метеочувствительным людям рекомендуется регулярно отслеживать обновления прогноза магнитных бурь на ближайшие дни.

Как магнитные бури влияют на здоровье человека.

Магнитные бури могут негативно сказываться на состоянии здоровья человека. Как отметила в беседе с URA.RU невролог, профессор Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера Юлия Каракулова, геомагнитные колебания сопровождаются изменениями атмосферного давления, уровня кислорода, влажности и других характеристик окружающей среды. Это приводит к дополнительной нагрузке на организм и способно вызывать нарушения в его работе.

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Специалист отметила, что метеозависимость проявляется в чувствительности организма к переменам погодных условий. По оценкам эксперта, подобная реакция наблюдается примерно у 20−30% людей, причем чаще всего у лиц с пониженной способностью к адаптации.

"Магнитные бури могут приводить к колебаниям артериального давления и учащению пульса. В такие периоды нередко отмечаются тревожность, ощущение слабости, головокружения, головные и сердечные боли", - отметила невролог.

Она рекомендует в этот период ограничить физические нагрузки, снизить объем поступающей информации и уделить внимание полноценному сну. Летом важно увеличить потребление жидкости и использовать контрастный душ. В холодный период года специалист советует уменьшить количество употребляемой жидкости и соли в рационе.

Как избежать метеозависимости.

Как отмечает невролог, проявление метеозависимости можно снизить, соблюдая режим полноценного сна и балансированного питания, а также занимаясь спортом. Эти меры способствуют стабилизации функций вегетативной нервной системы, что позволяет организму лучше адаптироваться к изменениям погодных условий..

"Если человек здоров, регулярно тренируется, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде. Люди, имеющие заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной системы, в большей степени рискуют испытать неприятные симптомы", - рассказала Юлия Караулова.

Источник: news.mail.ru