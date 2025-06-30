Родные Таранчиева и Элебаева поблагодарили поисковиков из РФ и КР

На площади Победы в Бишкеке, у Вечного огня, состоялась трогательная встреча потомков героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева и поэта, драматурга, переводчика Мукая Элебаева с участниками международного проекта "Побратимство Памяти" - поисковиками из России и Казахстана, прибывшими в Кыргызстан для участия в конференции.

- Мы хотим поприветствовать вас на благословенной кыргызской земле и поблагодарить за святое дело, которое вы делаете, занимаясь поисковой работой, сохраняя в порядке братские захоронения на территориях, где проходили бои, и там, где в тылу сохранились госпитальные захоронения умерших от ран, - обратилась к гостям сноха Исмаилбека Таранчиева Сууракан Мамбеталиева.

По ее словам, родные героя специально пришли на площадь Победы, чтобы лично поблагодарить тех, кто продолжает поисковую работу.

- Мы пришли сегодня специально, чтобы увидеть вас и сказать спасибо вам, вашим учителям, руководителям, родителям, поскольку поиск дело ответственное. Мы долгие годы искали захоронение Исмаилбека Таранчиева. Как вы знаете, он совершил огненный таран, направив свой самолет на скопление вражеской техники под Нарвой. Самолет так и не нашли, наверное, он сгорел в пламени. И на том месте мы несколько лет назад поставили камень с табличкой в память о подвиге Исмаилбека Таранчиева, командира экипажа, и его бортстрелка Алексея Ткачева. Но теперь там и камня не осталось, так как когда убирали памятники, снесли и его, - добавила она.

Родственники также рассказали, что долгое время семья пыталась разыскать родных Ткачева, но, увы, напрасно.

- Мы долго искали родных Алексея Ткачева, но его деревню сожгли, родных не осталось. Об этом нам рассказали представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш". И мы вместе установили мемориальную доску в Смоленской области, в районе, где он проживал до войны. И в нашем Беш-Кунгее есть две улицы - Исмаилбека Таранчиева и Алексея Ткачева. Если у него нет родных, значит, память о нем можем сохранить мы все вместе, - сказала Шааржан Мамбеталиева.

О другом герое, погибшем на фронте, - поэте и переводчике Мукае Элебаеве, - рассказала его внучка Эльмира Элебаева.

- Во время войны стихи моего деда поднимали на бой наших земляков. И, изучая его творчество, мы таким образом сохраняем память о драматурге, поэте, переводчике, который погиб на фронте. Благодаря тому, что поисковикам Кыргызстана удалось заново открыть историю гибели Мукая Элебаева, а он погиб в Псковской области, скорее всего при обстреле, или наступил на мину, - сказала она.

Семья поэта обратилась с просьбой к властям перевести его произведения на русский язык.

- Мы обратились к правительству, президенту с просьбой о переводе его произведений на русский язык. И надеемся, что в следующем году, в год его 120-летия, мы сможем передать поисковикам книги и переводы, чтобы как можно больше людей узнали, о чём думал, размышлял поэт на войне. Мы мечтаем, что в Бишкеке будут установлены бюст и мемориальная доска в памятных местах, на улице Мукая Элебаева или там, где он проживал, недалеко от проспекта Эркиндик. Очень хочется подчеркнуть, что память - это живая субстанция. И хранить ее важно всем вместе, - подытожила внучка поэта.