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Задержаны завкафедрой и преподаватель строительного колледжа в Бишкеке

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР при получении денежных средств за допуск к выпускным государственным экзаменам и защите дипломной работы с поличным задержаны заведующий кафедрой Бишкекского колледжа архитектуры и менеджмента в строительстве К.Д.С. и преподаватель учебного заведения И.Н.С.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом, следствием ранее зафиксированы получение И.Н.С. наличными и через мобильное приложение М-Банк денежных средств в размере более 20 000 сом.

Задержанный К.Д.С. заключён под стражу в ИВС СИЗО ГКНБ КР на период следствия, а И.Н.С. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ГКНБ КР уведомляет, что антикоррупционные мероприятия по искоренению коррупции в системе образования продолжаются и призывает граждан сообщать о фактах коррупции в целях принятия соответствующих мер в рамках действующей законодательства КР.


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URL: https://www.vb.kg/447459
Теги:
ГКНБ, задержание, Бишкек, Кыргызстан, колледжи
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