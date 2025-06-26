В Кыргызстане обновили кадровую политику в госслужбе

Жогорку Кенеш Кыргызстана одобрил поправки в Закон "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", направленные на сокращение бюрократических барьеров и повышение эффективности государственного управления, сообщает пресс-служба Минюста КР.

"Квалификационные требования упрощены: теперь на младшие должности принимаются кандидаты с более гибкими образовательными критериями, что расширяет кадровый потенциал и облегчает доступ в госслужбу.

Для старших и высших должностей сохраняется требование высшего образования, но с исключениями для специальностей, где необходимо специализированное обучение.

Уполномоченный государственный орган, создавая единый кадровый резерв, сокращает время и расходы на проведение повторных конкурсов в различных учреждениях и органах местного самоуправления.

В кадровой политике введена квота до 10% на внеконкурсное назначение в министерствах, что ускоряет привлечение экспертов и управленцев для приоритетных задач при сохранении контроля и прозрачности.

Упрощаются дисциплинарные процедуры: отказ сотрудника от письменных объяснений и ознакомления с приказами фиксируется электронным актом, что сокращает бюрократию и снижает риск злоупотреблений.

В законе закреплён механизм увольнения по инициативе власти при утрате доверия, что ускорит реакцию на серьёзные нарушения и повысит дисциплину и ответственность.

Закон разработан в рамках дебюрократизации и повышению эффективности госслужбы, а его принятие не повлечёт дополнительных расходов из бюджета".