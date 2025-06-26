На Иссык-Куле проходит XXI Евразийский облигационный конгресс

26–27 июня 2025 года на берегу живописного озера Иссык-Куль проходит XXI Евразийский облигационный конгресс / I Форум рынков капитала - масштабное мероприятие, организованное при содействии Кыргызской фондовой биржи. Форум стал значимым событием для финансового сообщества Евразии и собрал более 150 участников из более чем 10 стран, сообщает пресс-служба КФБ.

Среди участников - представители министерств финансов, национальных банков, фондовых бирж, инвестиционных и управляющих компаний, аналитических центров и эмитентов. В центре внимания - ключевые тенденции глобальных и региональных рынков капитала, перспективы долговых инструментов, а также развитие новых финансовых продуктов, включая исламские финансы.

В рамках форума начальник управления государственного долга и активов Министерства финансов Кыргызской Республики Абданбек Абдыбапов рассказал о первом выпуске еврооблигаций на международном рынке капитала.

"28 мая 2025 года Кыргызская Республика успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 700 млн долларов США со сроком обращения 5 лет и купонной ставкой 7,75% годовых. В преддверии размещения был проведён масштабный non-deal road show в городах Гонконг, Шанхай и Пекин (КНР), а также в Вашингтоне, Нью-Йорке и Бостоне (США). Мероприятия собрали более 200 крупных инвестиционных фондов и финансовых организаций. Дополнительно road show и официальное объявление сделки состоялись в Лондоне, где выпуск был размещён на Лондонской фондовой бирже. В рамках подготовки сделки были подписаны все ключевые юридические документы (включая Dealer Agreement и Fiscal Agency Agreement), а также проведён всесторонний due diligence с участием международных андеррайтеров и профильных государственных органов. Выпуск вызвал высокий интерес инвесторов - суммарный объём заявок превысил 2,1 млрд долларов США, что почти в три раза превышает фактический объем размещения. В сделке приняли участие ведущие институциональные инвесторы из Европы, США и Азии, включая Global Evolution, Aberdeen, Loomis и других. Этот шаг укрепил инвестиционную репутацию Кыргызской Республики на международной арене и открыл новые перспективы для выхода отечественных государственных компаний на глобальные рынки капитала", - подчеркнул А. Абдыбапов.

В рамках форума и.о. Президента Кыргызской фондовой биржи Аида Чодулова выступила с докладом о текущем состоянии и перспективах развития фондового рынка Кыргызстана. В своем выступлении она подчеркнула важность открытого диалога между регуляторами, участниками рынка и инвесторами:

"Форум рынков капитала - это уникальная площадка для обсуждения и поиска эффективных финансовых решений, способствующих росту экономических показателей. Он объединяет представителей всех ключевых финансовых институтов - от регуляторов до инвесторов - и имеет огромное значение для формирования устойчивой и интегрированной финансовой системы в регионе. Мы видим большой потенциал в развитии местного фондового рынка, особенно через внедрение новых инструментов и расширение участия институциональных инвесторов", - отметила Аида Чодулова и.о. Президента Кыргызской фондовой биржи.

"XXI Евразийском облигационном конгрессе и I Форуме рынков капитала стали значимым этапом в диалоге участников финансового рынка Центральной Азии. В официальной программе особое внимание было уделено локальным рынкам капитала, внутренним заимствованиям, инструментам исламского финансирования, а также вопросам цифровизации и регуляторной среды. Участие представителей министерств финансов, фондовых бирж, инвесткомпаний и эмитентов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и других стран позволило провести содержательные дискуссии и обменяться практическими кейсами. Программа отличалась высокой экспертизой и отражала актуальные вызовы и возможности для региональных рынков. Формат мероприятия обеспечил не только деловую насыщенность, но и возможности для эффективного нетворкинга. Уверена, что обсуждённые решения найдут применение в дальнейшей работе участников и будут способствовать развитию устойчивой финансовой инфраструктуры в Центральной Азии",- подчеркнула Анна Володина менеджер конференций Cbonds Congress.

Кыргызская фондовая биржа и впредь намерена активно участвовать в международных диалогах и инициативах, направленных на укрепление роли рынков капитала в устойчивом экономическом развитии.