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О новых правилах въезда в Российскую Федерацию (дополнено)

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- Светлана Лаптева
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МИД КР напоминает о том, что с 30 июня 2025 года стартует второй этап эксперимента по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, в соответствии с которым иностранным гражданам, въезжающим в Россию по безвизовому режиму, в том числе гражданам Кыргызской Республики, нужно не позднее чем за 72 часа до планируемого пересечения границы пройти регистрацию в мобильном приложении "RuID".

Для подачи заявки иностранным гражданам необходимо установить приложение "RuID" на мобильное устройство, указать страну из которой выезжают, цель и даты поездки, регионы посещения, а также сдать биометрические данные (фото лица, фото паспорта и записать голос). Если иностранные граждане едят в Россию с детьми, то обоим родителям следует заполнить их данные в приложении.

После заполнения указанных сведений и проверки ограничений на въезд в страну (так называемый "черный список"), иностранец пройдет электронную авторизацию поездки.

При наличии документально подтвержденных обстоятельств, связанных с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или со смертью близкого родственника, такое заявление может быть предоставлено не позднее чем за 4 часа до планируемого въезда.

Приложение "RuID" доступен для скачивания на платформах App Store по ссылке https://apps.apple.com/kg/app/ruid/id6745255593 и Google Play по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gosuslugi.migrant

Регистрация в "RuID" необходима также для формирования цифрового профиля иностранного гражданина, который позволит в дальнейшем получать государственные и иные услуги в электронном формате, включая оформление СНИЛС, полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), а также приобретение российской SIM-карты.

Во избежание возможных затруднений при пересечении государственной границы Российской Федерации Министерство настоятельно рекомендует гражданам Кыргызской Республики заблаговременно ознакомиться с новым порядком въезда в Российскую Федерацию.


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URL: https://www.vb.kg/447468
Теги:
Россия, Кыргызстан
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