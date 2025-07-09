В КР архитекторы объединились для продвижения зелёных технологий

Загрязнённый воздух, растущие коммунальные расходы и устаревшие здания - эти вызовы уже сегодня влияют на качество жизни в городах Кыргызстана. Решение этих проблем невозможно без перехода к энергоэффективному и экологически ответственному строительству. Именно этому была посвящена ключевая тема практико-ориентированного тренинга "Зелёные технологии для развития энергоэффективного строительства и ведения бизнеса в Кыргызстане", который прошёл 25 июня 2025 года в Бишкеке.

Мероприятие было направлено на вовлечение бизнес-сектора, проектных и строительных организаций, а также поставщиков энергоэффективного и ресурсосберегающего оборудования в процесс устойчивой реновации зданий, повышение энергоэффективности и снижение негативного влияния на окружающую среду.

Среди участников были представители Центра по стандартизации и метрологии при МЭК КР, Озонового центра при МПРЭТН КР, ЮНИСОН Групп, технические специалисты в области ВИЭ и проектирования и мн.др.

Особое внимание было уделено возможностям зелёного финансирования, применению ВИЭ (возобновляемых источников энергии) и роли малого и среднего предпринимательства (МСП) в решении проблемы загрязнения воздуха в городах Кыргызстана.

Участники обсудили современные энерго- и ресурсоэффективные технологии и расчёты их окупаемости, зарубежный и местный опыт реновации зданий, успешные примеры архитектурных проектов малоэтажных жилых домов повторного использования, подходы к внедрению солнечных панелей, тепловых насосов и других технологичных решений для устойчивого строительства.

В числе озвученных рекомендаций - необходимость включения VRF-систем и тепловых насосов в реестр возобновляемых источников энергии КР, снятие ограничений на потребление электроэнергии для домохозяйств и бизнес-объектов до 10 кВт, ускорение процессов газификации жилых массивов Бишкека, разработка налоговых и тарифных льгот для зелёных технологий, создание государственной системы информационной поддержки, включая медиакампании и просветительскую работу через органы местного самоуправления.

Также была предложены идеи формирования Национального зелёного фонда, стимулирования выпуска зелёных облигаций, создания цифровых платформ для объединения участников строительного и энергетического рынков, поддержки жилищных кооперативов в реновации объектов с применением энергоэффективных решений и предоставления субсидий на внедрение инновационных подходов.

Отдельно поднимался вопрос необходимости пересмотра нормативно-правовой базы, усиления подготовки квалифицированных кадров и создания экспериментальных площадок для апробации современных решений в строительстве, недостаточная работа по продвижению зеленых технологий в регионах, отсутствие национального верификатора для зеленых проектов.

По мнению экспертов, при проектировании зданий необходимо неукоснительно соблюдать принципы энергоэффективности. Среди ключевых преимуществ энергоэффективного строительства были отмечены: снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение качества жизни населения, значительное сокращение расходов на коммунальные услуги и отопление, а также снижение общего уровня энергопотребления.

"Отдельное внимание было уделено роли энергоэффективных решений в предотвращении смога в Бишкеке и других городах Кыргызстана, обеспечении соответствия международным стандартам и достижении национальных целей в области устойчивого развития ООН.

"Частный сектор способен внести значительный вклад в решение проблемы загрязнения воздуха.

Конечно, ключевая роль принадлежит государственным структурам, однако без участия бизнеса добиться устойчивых результатов крайне сложно. Чтобы это стало возможным, необходимо создать благоприятные условия. Часто звучит мнение, что население не готово инвестировать в энергоэффективные решения. Однако это не соответствует действительности, люди готовы вкладываться, особенно учитывая высокие расходы на коммунальные услуги", - отметила глава офиса Международной организации по миграции в Кыргызстане Бермет Молдобаева.

"В условиях энергетических вызовов, климатических изменений и роста загрязнённости воздуха в столице, развитие устойчивого строительства и зелёных бизнес-практик становится не просто актуальным, а стратегически необходимым направлением для Кыргызстана. Без комплексного подхода, объединяющего усилия государства, частного сектора и международных партнёров, невозможно добиться реальных изменений.

Сегодня важно не только внедрять энергоэффективные технологии, но и формировать спрос, стимулировать инвестиции и обеспечивать доступность зелёных решений для всех от архитекторов до домохозяйств", - подчеркнула президент ЮНИСОН Групп Нурзат Абдырасулова.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Содействие включению внутренних мигрантов в процесс зеленой реновации", поддерживаемого Фондом развития Международной организации по миграции (IDF). Реализуется ЮНИСОН Групп на территории Кыргызстана.