Кыргызстанский дзюдоист выпал из топ-10 мирового рейтинга

Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировой рейтинг спортсменов после чемпионата мира, который завершился в Будапеште (Венгрия). В списке произошли значительные изменения для представителей Кыргызстана.

Лидером среди кыргызстанских дзюдоистов остаётся Эрлан Шеров (до 90 кг), который, однако, опустился с 6-го на 14-е место, потеряв сразу 8 позиций.

Главной сенсацией обновлённого рейтинга стал Эмирхан Жолдошказиев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг. Он совершил впечатляющий скачок вверх сразу на 42 строчки и теперь занимает 49-е место. При этом в юниорском рейтинге Жолдошказиев удерживает 6-ю позицию в мире.

Среди кыргызстанских женщин лучшей остаётся Адина Кочконбаева - она поднялась на 74-е место в весе до 63 кг, улучшив свою позицию на 7 пунктов.

В командном рейтинге сборных Кыргызстан занимает 48-е место. Строчкой выше находится Туркменистан, строчкой ниже - Аргентина. Лидерами рейтинга остаются сборные Японии, Франции и индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).

Топ-5 дзюдоистов Кыргызстана по версии IJF:

Эрлан Шеров (до 90 кг) - 14-е место (−8) - 2327 очков

Эмирхан Жолдошказиев (свыше 100 кг) - 49-е место (+42) - 689 очков

Асад Масабиров (до 81 кг) - 71-е место (−21) - 622 очка

Айбек уулу Кубынычбек (до 66 кг) - 75-е место (−13) - 622 очка

Эрбол Абасбеков (до 66 кг) - 92-е место (+10) - 453 очка

Обновление рейтинга подчёркивает растущий потенциал кыргызстанских дзюдоистов на международной арене.