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Проводится видеоинспекция садов абрикоса и персика для экспорта в Китай

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- Светлана Лаптева
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Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики в рамках реализации Протокола между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой по экспорту косточковых культур начал видеоинспекцию садов абрикоса и персика, а также упаковочных цехов в Баткенской, Ошской и Иссык-Кульской областях.

Инспекции проводилась в дистанционном формате совместно с китайской стороной. В ходе работы оцениваются фитосанитарное состояние садов абрикоса и персика, а также условия сбора, хранения и упаковки.

Цель мероприятия - подтвердить соответствие кыргызских абрикосов и персиков фитосанитарным требованиям КНР и обеспечить стабильный экспорт данной продукции на китайский рынок.


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URL: https://www.vb.kg/447503
Теги:
Китай, экспорт, Кыргызстан
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