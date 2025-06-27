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"Возможность в кругу близких людей обсудить международную повестку"

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- Виктория Гунгер
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Думаю, вы согласитесь, что это также хорошая возможность в кругу близких по духу людей обсудить и международную повестку. Тем более, она достаточно насыщенная в последнее время. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передает БЕЛТА.

Он отметил, что несмотря на загруженность графиков президентов, сохраняется регулярность встреч на самом высоком уровне.

"Это позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы, решать вопросы, по которым не может найти развязки Евразийская экономическая комиссия, и в целом поддерживать интенсивный темп работы органов ЕАЭС", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, 26-27 июня в Беларуси проходит IV Евразийский экономический форум.


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URL: https://www.vb.kg/447511
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