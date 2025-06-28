Замглавы МИД КР Алмаз Имангазиев посетил ММЦ "Сахарово"

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Алмаз Имангазиев посетил многофункциональный миграционный центр в Москве - ММЦ "Сахарово", где провел встречу с генеральным директором ММЦ Антоном Игнатовым и представителями правительства Москвы.

Антон Игнатов предоставил подробную информацию о деятельности ММЦ "Сахарово" и ознакомил заместителя министра с порядком прохождения гражданами Кыргызской Республики обязательных процедур дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования.

С учетом действия Указа Президента Российской Федерации, представляющего возможность до 10 сентября 2025 года урегулировать правовое положение незаконно находящихся в России иностранных граждан, Стороны обсудили вопросы пропускной способности учреждения в указанный период.

Российская сторона информировала о готовности к обеспечению работы ММЦ "Сахарово" в усиленном режиме в случае увеличения потока посетителей, а также рекомендовала кыргызской стороне довести до сведения соотечественников о целесообразности посещения ММЦ "Сахарово" во второй половине дня во избежание образования очередей.

В ходе встречи сторонами также обсуждены вопросы, связанные с реализацией эксперимента по внедрению новых правил учета иностранных граждан, который будет проходить на базе ММЦ "Сахарово" с 1 сентября 2025 года в отношении иностранных граждан, трудящихся на территориях Москвы и Московской области.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать тесный и регулярный диалог.