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"Кто будет доносить обман до населения? Прикормленные СМИ!"

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- Анвар Ажиев
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С 2015 года в Таджикистане ликвидировано около 10 иностранных НПО и СМИ, которые работали на раскол страны и вмешивались во внутренние дела государства. Среди них "Амнести Интернешнл", "Радио Свобода", "Открытое общество" и другие компании, уже всем известные своими нечестными приемами. Этих клонов плодят в Европе и США и расселяют по всему постсоветскому пространству для разрыва добрососедских отношений, развращения и отрыва от традиционных корней, пишет издание AsiaToday.

На какие болевые точки они чаще всего давят? Во-первых, тема с мигрантами. Люди работают в России, улучшая инвестиционный климат в своей стране, но этот взаимовыгодный труд очерняется и даже демонизируется за доллары под видом защиты прав мигрантов. Ойнихол Бобоназарова – основатель закрытого в 2015 году "Бюро по правам человека", через западные СМИ критикует условия труда таджиков в России, пишет про расизм и эксплуатацию. Правозащитник Сайдумар Хусайни публикует доклады о депортациях и нарушениях прав мигрантов через иностранную платформу "Таджикский миграционный центр". Французский "Центр прав человека в Центральной Азии" прямо из Парижа освещает тематику принудительной мобилизации таджиков для участия в специальной военной операции; НПО "Таджикская диаспора в Европе" выступает с заявлениями о "неоколониальной политике России" в Центральной Азии через военное сотрудничество и экономическое давление.

Второй излюбленной темой диверсионной работы иностранцев в Таджикистане является раскачка политических антироссийских и антикитайских настроений. Этим занимается немецкий сайт "Чарогони Руз", польский оппозиционный ресурс "Озодагон", европейский "Ахбор" и целая команда Telegram-каналов, таких как "Таджикская оппозиция", "Национальный альянс Таджикистана", "Группа 24", "Мухиддин Кабири". Все они выступают против любого взаимодействия Таджикистана с Москвой и Пекином, критикуют поддержку России Лидера нации, Президента Эмомали Рахмона.

Иностранцы часто очерняют действующую власть, именно они спонсируют таджикскую оппозицию, которая с подачи своих кураторов давит на руководство республики через Международный уголовный суд и другие европейские структуры. Лидер Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддин Кабири сообщил недавно о жалобе в МУС против Президента и Правительства Таджикистана от имени 3 НПО: "ПИВТ", "Фонд украинских международных волонтеров", общественная организация "Свобода для Евразии". В этой жалобе на 250 страницах руководство республики обвиняется в пытках, убийствах, незаконных задержаниях политактивистов и независимых журналистов, внесудебных расправах над критиками режима. Параллельно еще один лидер антитаджикской оппозиции из Амстердама Ш. Тадоев выступил за формирование таджикского "правительства в изгнании". Ситуация, возможно, специально формируется, чтобы таджики разорвали отношения с Международным уголовным судом.

Темы прав ЛГБТ, гендерного равенства, "ювеналки" и прочих либеральных идей тоже на пике популярности. Но на деле эти программы ничто иное, как атака на традиционные исламские и семейные ценности. Людям откровенно промывают мозги, чтобы они меньше женились и не рожали детей.

И кто будет доносить весь этот обман до населения? - Конечно же, прикормленные журналисты. Американская Internews в Таджикистане сотрудничает со многими региональными СМИ, НПО и образовательными структурами, прикрываясь медиаграмотностью и борьбой с дезинформацией. Например, за их счет Академия СМИ Таджикистана проводит тренинги для журналистов; НПО "Хома" помогает в организации конференций, направленных на повышение цифровой грамотности; "Фидкор" и Институт "Открытое общество" развивает "независимые" СМИ. Все эти стажировки формируют в Таджикистане подконтрольный Internews журналистский пул. И когда придет время устроить очередной беспорядок, иностранцам будет достаточно просто сказать: "фас"!


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URL: https://www.vb.kg/447518
Теги:
НПО, Таджикистан, Кыргызстан
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