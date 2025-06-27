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Кому принадлежит прошлое: почему споры о памяти не утихают

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В селе Мукыр Атырауской области Казахстана появилась памятная доска Амирхану Тлеумагамбетову - уроженцу региона, который во время Второй мировой войны оказался в рядах вермахта. Этот эпизод вызвал бурную реакцию в соцсетях и быстро вышел за пределы одного населённого пункта. Появился вопрос: где заканчивается история и начинается её интерпретация?

Один эпизод - много мнений

Одни называли установку доски попыткой сохранить память о земляке, другие - недопустимым жестом. История его биографии оказалась слишком сложной для однозначной оценки, но главное - этот случай снова поднял тему того, как в обществе обсуждается и используется прошлое.

В последние годы такие споры вспыхивают всё чаще. Памятники, названия улиц, школьные учебники и даже посты в TikTok - всё это становится поводом для общественного конфликта.

Кто рассказывает молодёжи про историю?

Медиаэксперт Таалайбек Ороскулов считает, что сегодня восприятие прошлого всё чаще формируется не в школах, а в интернете - через мемы, видео, блоги и популярные форматы. Короткие ролики и ироничные картинки заменяют длинные тексты и лекции. Молодёжь делает выводы из визуала и настроения, а не из дат и фактов.

По его словам, в постсоветском пространстве после 90-х многое переписывалось - от школьных программ до кино. В ход шли и зарубежные методички, и внутренняя растерянность. И в результате - поколенческий разрыв в восприятии прошлого.

"Если не говорить с молодыми на понятном им языке, то это сделают другие. Не обязательно лучше, но быстрее", - говорит Ороскулов.

Спор не про памятник, а про будущее

История - это не только архивы. Это и то, как люди себя с ней соотносят. Памятник, мем, шутка в видео - всё это не про факты, а про интерпретацию. И когда один и тот же эпизод вызывает у разных людей противоположные реакции - это сигнал.

Необязательно всё запрещать или защищать. Часто достаточно просто предложить своё. Сделать интересный мультфильм, интерактивный проект, игру, подкаст. Не из-под палки и не с пафосом, а живо и внятно. Молодёжь не отвергает историю - она просто хочет, чтобы с ней разговаривали по-человечески.

Прошлое остаётся, а вот выводы - меняются

В Украине такие процессы длились годами. Кто-то считает это возвращением к своим корням, кто-то - результатом внешнего давления. У всех свои выводы, но ясно одно: если общество само не работает с памятью, это будут делать другие.

История - это не только про то, что было, но и про то, кем мы хотим быть. Поэтому вопросы про памятники - не про камень и металл. Они про ценности и ориентиры.


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URL: https://www.vb.kg/447520
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