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В Чолпон-Ате состоится очередное заседание СМИД ОДКБ

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30 июня 2025 года в городе Чолпон-Ата состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности под председательством Министра иностранных дел Кыргызской Республики Ж.М.Кулубаева.

На заседании планируется обсуждение актуальных вопросов международной и региональной безопасности. Особое внимание будет уделено вопросам противодействия терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, а также новым угрозам, включая кибербезопасность и информационные вызовы, которые приобретают все большую значимость в современном мире.

Кроме того, по итогам мероприятия планируется подписание ряда важных документов, которые призваны укрепить взаимодействие между государствами-членами, способствовать углублению интеграции и развитию совместных инициатив в рамках Организации. Эти договоренности создадут основу для более эффективного сотрудничества и координации в области обеспечения региональной безопасности и стабильности.

ОДКБ является международной организацией, созданной для обеспечения коллективной безопасности государств-участников, в состав которой входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.


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URL: https://www.vb.kg/447523
Теги:
ОДКБ
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