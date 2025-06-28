В Чолпон-Ате состоится очередное заседание СМИД ОДКБ

30 июня 2025 года в городе Чолпон-Ата состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности под председательством Министра иностранных дел Кыргызской Республики Ж.М.Кулубаева.

На заседании планируется обсуждение актуальных вопросов международной и региональной безопасности. Особое внимание будет уделено вопросам противодействия терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, а также новым угрозам, включая кибербезопасность и информационные вызовы, которые приобретают все большую значимость в современном мире.

Кроме того, по итогам мероприятия планируется подписание ряда важных документов, которые призваны укрепить взаимодействие между государствами-членами, способствовать углублению интеграции и развитию совместных инициатив в рамках Организации. Эти договоренности создадут основу для более эффективного сотрудничества и координации в области обеспечения региональной безопасности и стабильности.

ОДКБ является международной организацией, созданной для обеспечения коллективной безопасности государств-участников, в состав которой входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.