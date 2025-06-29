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Дэвид Бекхэм перенёс операцию из-за старой травмы запястья

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм перенес операцию на запястье, сообщает The Sun. Причиной вмешательства стал перелом, полученный ещё в мае 2003 года в товарищеском матче против сборной ЮАР.

Врачи тогда установили в предплечье Бекхэма винт, который должен был раствориться со временем, но этого не произошло, из-за чего футболист в последние месяцы испытывал сильную боль.

Информация о операции стала известна после публикации жены Бекхэма Виктории в социальных сетях, где она опубликовала фотографию мужа в больнице с подписью: "Поправляйся, папочка".


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URL: https://www.vb.kg/447538
Теги:
Великобритания, операция, футбол
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