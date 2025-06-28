Кольцевые автогонки в России: спорт для миллионеров

Участие в одном этапе самого бюджетного класса российских кольцевых автогонок может стоить до 1 миллиона рублей. Об этом рассказал основатель и пилот команды GTE Racing Team Филипп Тупоносов в интервью "Газете.Ru".

По его словам, в России действует собственная серия кольцевых гонок, проводимая на автодромах мирового уровня - таких как "Сочи Автодром", "Игора Драйв" и "Московское кольцо". Несмотря на зрелищность и профессиональный уровень, большая часть пилотов - не профессионалы, а так называемые "бизнес-драйверы" - владельцы компаний, которые могут позволить себе такие траты.

Соревнования делятся на классы. Участие в сезоне самого бюджетного класса S1600 обойдётся гонщику в 4–7 млн рублей. В более продвинутых классах, таких как Touring Lite, Super Production и GT4, стоимость может достигать 10–25 миллионов за сезон. Дополнительные расходы включают транспортировку машин, аренду фур, покупку техники и её обслуживание.

Особое внимание уделяется безопасности: обязательны каркасы безопасности, система пожаротушения и жесткие тесты на эвакуацию из автомобиля.

"Это один из самых дорогих видов спорта в России, - признался Тупоносов. - Но именно здесь можно легально почувствовать скорость и азарт, не подвергая опасности себя и окружающих на обычных дорогах".