Американской мечте кыргызстанцев не суждено сбыться из-за политики Трампа

Под предлогом борьбы с нелегальной миграцией США и ряд развитых стран постепенно маргинализируют граждан Кыргызстана. Наши граждане все чаще воспринимаются как второсортные гости, чье присутствие на территории "цивилизованного мира" нежелательно, обременительно и, как считают местные власти, потенциально опасно.

И этого достаточно, чтобы включить граждан Кыргызстана в список стран с ограниченным въездом. Решение еще не принято, но вполне серьезно обсуждается. В этом "черном списке" уже находятся 36 государств, от Афганистана до Йемена. То, что рядом с ними может оказаться и Кыргызстан - демократическая республика с мирным внешнеполитическим курсом - говорит не о проблемах нашей страны, а об избирательной логике Вашингтона.

Хотя и без включения в "черный список" кыргызстанцам все чаще отказывают в визах. И этот показатель растет из года в год. Так, если 2022 году было отклонено 37,85% заявок, то уже 2023-м - 41,5%. А это тысячи реальных историй о несостоявшихся стажировках, отмененных конференциях, похороненных карьерных надеждах и воссоединениях семей, которые так и не состоялись.

Эксперт Игорь Шестаков напомнил, Трамп еще в свой первый срок начал масштабную кампанию по сокращению миграции. Уже в рамках новой предвыборной гонки он ясно дал понять, что тем, кто планирует приехать жить и работать в США, не стоит на это рассчитывать. А тем, кто приехал во времена Байдена - пора собирать чемоданы.

"Ограничения и депортации, начавшиеся сразу после вступления нового президента в должность, не стали чем-то неожиданным. Это не новость, а продолжение прежнего курса.

Безусловно, за последние годы благодаря либеральной миграционной политике Байдена США стали более привлекательны. Получить грин-карту стало проще. Многие пользовались лазейками - например, наличием второго гражданства или паспорта страны, дающего льготный въезд в Мексику, чтобы затем пересечь границу США. Но теперь, судя по тенденции, стоит ожидать до 100 тысяч депортированных. Точное количество кыргызстанцев подсчитать сложно, поскольку часть из них въехала по другим паспортам. Но это их, как говорится, не спасет от потенциальной депортации. Американская мечта, можно сказать, закрыта до конца срока Трампа - по крайней мере, в контексте миграции", - говорит Шестаков.

Основания, выдвигаемые американской стороной, выглядят как формальность: "недостаточный контроль за документооборотом", "рост нелегальной миграции", "антиамериканская деятельность отдельных граждан". Но при более пристальном рассмотрении становится очевидно, что речь не о фактах, а о предубеждении. Кыргызская миграция в США - это менее 0,01% от общего миграционного потока. Она не формирует гетто, не участвует в протестах, не вовлечена в криминальные схемы.

Так почему именно Кыргызстан? Возможно, потому что легче всего - давить на тех, кто не вступит в жесткий политический торг. На страну без нефтяных вышек и ядерных программ, но с тысячами трудолюбивых людей, которые просто хотят работать, учиться и жить в безопасности.

США - не единственные, кто проповедует жесткую визовую политику по отношению к кыргызстанцам. Мы также наблюдаем это со стороны Японии, Австралии, Канады. Сингапур де-факто не пускает нас вовсе. В странах Персидского залива отказывают в визах молодым мужчинам из Кыргызстана без объяснения причин. Так, шаг за шагом, создается новый цифровой апартеид - на этот раз в форме визовых штампов.

"Остаются небольшие возможности - скажем, сезонные работы на клубничных полях в Великобритании. Но это очень ограниченный ресурс. Ведутся переговоры на уровне депутатов, МИДа и Минсоцтруда, но пока - капля в море. В лучшем случае 5–10 тысяч кыргызстанцев смогут поехать, в то время как в Россию ежегодно едут до полумиллиона человек. Миграционная повестка обсуждается и в Германии, но пока это минимальные квоты, плюс получить шенгенскую визу кыргызстанцам крайне сложно. Прибалтика, например, прямо заявила, что не собирается принимать граждан из Центральной Азии. В итоге, основным направлением остается Россия - из-за безвизового режима и сравнительно высоких зарплат", - продолжил эксперт.

Говоря о миграции в Россию, Игорь Шестаков прокомментировал недавнее заявление Темира Сариева, главы Торгово-промышленной палаты, сделанное на Петербургском экономическом форуме об особом статусе кыргызстанцев в РФ.

"Некоторые российские политики отнеслись к его словам критически. Однако, если смотреть на положения Евразийского экономического союза, кыргызстанцы действительно могли бы получить определенные преференции - например, освобождение от экзаменов или патентов. Поскольку Кыргызстан - важное звено евразийской интеграции. Союз за 10 лет так и не расширился. Да, есть страны-наблюдатели, но это другой уровень участия. Поэтому, чтобы подчеркнуть значимость Союза и показать его реальные преимущества, стоит обсуждать особый статус для мигрантов внутри ЕАЭС", - заключил эксперт Игорь Шестаков.

Пока наши страны в рамках ЕАЭС обсуждают улучшение условий для трудовой миграции, кыргызстанцы продолжают стремиться на Запад. Это притом, что, даже оказавшись там, они часто сталкиваются с холодным безразличием. Работодатели отказываются признавать их дипломы, медицинская страховка обходится в сотни долларов, а аренда квартиры - в половину заработка. Даже те, кто уезжает не в поисках наживы, а ради образования и культурного обмена, натыкаются на стену из стереотипов: "опасные", "лишние".

Как результат - полунищенское существование, нередко без шанса на легализацию. Кто-то оказывается в мексиканской тюрьме, кто-то - в депортационном списке. Кто-то погибает в попытке пересечь границу, которую охраняют не пограничники, а идеология подозрительности.

МИД Кыргызстана отреагировал вежливо на заявление США, почти растерянно: "Непонятно, по каким критериям формируется список". Но, возможно, вопрос нужно ставить иначе: почему одни государства могут позволить себе штамповать ярлыки, а другие - вынуждены их молча соглашаться с ними?