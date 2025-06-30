Илия Топурия - новый чемпион UFC в легком весе

В рамках международной недели UFC в Лас-Вегасе прошел один из самых ярких турниров сезона - UFC 317. Главным событием вечера стал титульный бой в легком весе, в котором Илия Топурия уверенно нокаутировал бывшего чемпиона Чарльза Оливейру уже в первом раунде и завоевал вакантный чемпионский пояс.

Топурия продолжил впечатляющую серию побед, одержав нокауты подряд над такими звездами, как Александр Волкановски, Макс Холлоуэй и теперь Чарльз Оливейра. Грузинский боец подтвердил статус одного из главных претендентов на лидерство в дивизионе и, по слухам, уже нацелился на бой с Пэдди Пимблеттом - своим давним соперником.

В другом титульном поединке турнира бразилец Александр Пантоджа успешно защитил пояс в полулегком весе, победив Кая Кара-Франс приёмом удушения сзади в третьем раунде. Пантоджа теперь имеет 10 побед подряд над бойцами из топ-10 рейтинга и не собирается останавливаться.

UFC 317 стал ярким шоу, подарившим болельщикам незабываемые моменты и подтвердившим статус Лас-Вегаса как столицы мирового смешанного единоборства.