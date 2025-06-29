Сергей Лавров: "Задан хороший ритм в контактах между КР и РФ"

Когда есть такие тесные отношения, как у двух союзников - Кыргызстана и России, всегда возникают текущие вопросы, требующие внимания. Считаю, что у нас задан хороший ритм в контактах между нами и нашими сотрудниками министерств иностранных дел. Об этом на встрече со своим кыргызским коллегой, министром иностранных дел КР Жээнбеком Кулубаевым сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что мы уже привыкли за время нашей работы, у нас частые контакты.

"Это предопределено тем, что президенты регулярно общаются и ставят задачи, которые, в том числе требуют координации по линии внешнеполитических ведомств. Высоко оценили и участие наших союзников, включая Кыргызстан, в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Ваш парадный расчёт участвовал в Параде на Красной площади. Президенты имели возможность обменяться оценками текущей ситуации. Поэтому есть, на что равняться", - подчеркнул Сергей Лавров.

По словам главы МИД РФ, сегодня между министерствами двух стран запланирована насыщенная повестка дня.