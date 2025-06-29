Лавров: "Ценим бережное отношение КР к сохранению памяти о подвиге в ВОВ"

Связи КР и РФ имеют особое значение тем более в нынешней непростой, радикально изменившейся международной ситуации, когда наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны "коллективному Западу", решившему в очередной раз пойти на нас войной, нанести России "стратегическое поражение", используя нацистский режим в Киеве в качестве "тарана". У Запада никогда это не получалось. Не получится и в этот раз. Они, наверное, начинают догадываться об этом. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

По его словам, укрепление двусторонних отношений способствует исключительному доверию, которое сложилось между нашими президентами (уже говорили об этом).

"Высокой интенсивностью отличается взаимодействие по линии председателей правительств, других министерств и ведомств. Регулярно осуществляются контакты между нашими парламентами и внешнеполитическими ведомствами", - подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что КР и РФ недавно вместе отмечали важнейшее событие в истории – 80-летие общей Победы народов Советского Союза над нацистской Германией.

"Ценим бережное отношение Кыргызстана к сохранению памяти о подвиге многонационального народа СССР в годы Великой Отечественной войны. Киргизская Советская Социалистическая Республика внесла существенный вклад в Победу. Мы вместе с Вами будем беречь память и воспитывать подрастающие поколения в духе уважения этого величайшего подвига", - заявил Лавров.