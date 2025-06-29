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"Несмотря на санкции наблюдается рост взаимной торговли между КР и РФ"

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- Виктория Гунгер
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Несмотря на санкции, нелегитимное давление, наблюдаем рост взаимной торговли между Кыргызстаном и Россией, наращивается взаимодействие в гуманитарной, образовательной и других областях и на международных площадках. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

Он напомнил, что завтра, 30 июня, в КР пройдет СМИД ОДКБ.

"Хочу отметить эффективное председательство Бишкека в ОДКБ. Разделяем ваши приоритеты, активно поддерживаем их воплощение в жизнь", - подчеркнул Сергей Лавров.

Как отмечается, сегодня на повестке также обсуждения в торгово-экономической и инвестиционной сферах.


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URL: https://www.vb.kg/447562
Теги:
МИД, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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