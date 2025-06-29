"Несмотря на санкции наблюдается рост взаимной торговли между КР и РФ"

Несмотря на санкции, нелегитимное давление, наблюдаем рост взаимной торговли между Кыргызстаном и Россией, наращивается взаимодействие в гуманитарной, образовательной и других областях и на международных площадках. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

Он напомнил, что завтра, 30 июня, в КР пройдет СМИД ОДКБ.

"Хочу отметить эффективное председательство Бишкека в ОДКБ. Разделяем ваши приоритеты, активно поддерживаем их воплощение в жизнь", - подчеркнул Сергей Лавров.

Как отмечается, сегодня на повестке также обсуждения в торгово-экономической и инвестиционной сферах.