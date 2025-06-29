Владимир Путин передал привет Садыру Жапарову

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал слова приветствия от президента РФ Владимира Путина президенту КР Садыру Жапарову. Об этом стало известно в ходе встречи главы МИД РФ с главой КР.

Он подчеркнул, что главы государств задают тон в налаживании взаимодействий, в решении задач, которые возникают в самых разных областях.

"Это обязывает и нас, как министров иностранных дел, активно обеспечивать скоординированную работу всех органов государственной власти", - отметил министр Сергей Лавров.

Он также подчеркнул, что помимо двусторонних планов, есть регулярные задачи, которые решаются в рамках интеграционных процессов на общем пространстве СНГ.

"Это и непосредственно Содружество независимых государств, конечно же, Евразийский экономический союз, это и ОДКБ, где сейчас Кыргызстан председательствует", - пояснил Сергей Лавров.

Глава МИД России также отметил значимость проводимых в Кыргызстане реформ и выразил готовность России к дальнейшему расширению сотрудничества по ключевым направлениям.

В завершение стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию союзнических отношений и углублению взаимодействия на международной арене.