Поль Погба подписал контракт с "Монако" и вернулся в футбол

Французский полузащитник Поль Погба официально вернулся в профессиональный футбол, подписав двухлетний контракт с клубом Лиги 1 - "Монако". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Для 32-летнего Погба это первый опыт выступлений в чемпионате Франции на уровне Лиги 1. Последние два года он был вне игры из-за травм, допинговой дисквалификации и громкого дела об вымогательстве.

Погба был отстранён от футбола после положительной допинг-пробы в августе 2023 года. Первоначально он получил четырехлетнюю дисквалификацию, но после апелляции в Спортивный арбитражный суд срок сократили до 18 месяцев. Контракт с "Ювентусом" был расторгнут по обоюдному согласию в ноябре 2024 года.

"Я ментально и физически готов вернуться на поле. Это только вопрос времени", - отметил Погба в недавнем интервью французскому телевидению.

Поль Погба - чемпион мира 2018 года, сыграл 91 матч и забил 11 голов за сборную Франции, включая мяч в финале ЧМ против Хорватии. В клубной карьере он выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", выигрывал чемпионаты Италии и национальные кубки.

"Монако" в прошлом сезоне занял третье место в Лиге 1 и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов УЕФА 2025/26. Подписание Погба стало громким усилением команды накануне нового сезона.