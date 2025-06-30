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В КР с начала года было ввезено более 17 тонн картофеля

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- Светлана Лаптева
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По состоянию на 27 июня 2025 года на территорию Кыргызстана было ввезено 17 792,4 тонны картофеля, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Ввоз всего импортного картофеля, поставляемого на территорию Республики, как государства-члена Евразийского экономического союза, допускается исключительно при соблюдении установленных карантинных фитосанитарных требований.

В частности, это включает следующие меры:

- Проведение документарной проверки, включающей фитосанитарный сертификат и товарно-транспортные сопроводительные документы, при их наличии;

- Проведение лабораторной экспертизы образцов картофеля, взятых в лабораториях карантина растений, с целью определения наличия или отсутствия вредных организмов;

- Отбор образцов в специализированных токсикологических лабораториях для проверки содержания нитратов и пестицидов.

Ввоз картофеля на территорию Республики допускается только после получения положительных результатов лабораторных исследований, свидетельствующих об отсутствии вредных веществ и организмов.


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URL: https://www.vb.kg/447569
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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