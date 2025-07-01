Аскеров: Болевая точка для нас - материнская и младенческая смертность

В Кыргызстане прошел юбилейный 15-й международный научно-практический форум Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов (КААН) "Эне жана бала" по теме "Наука и передовой опыт". Его организовали Министерство здравоохранения КР, медицинская ассоциация и ассоциация акушеров-гинекологов и неонатологов республики для 150 практикующих врачей, международных экспертов, ученых и академиков.

С основным докладом по актуальным вопросам акушерства, перинатологии, гинекологии и репродуктологии выступил профессор, доктор медицинских наук, президент КААН, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава КР Арсен Аскеров.

"Материнство и детство являются приоритетными направлениями здравоохранения Кыргызстана, а женское здоровье, с точки зрения науки, рассматривается со многих позиций, - сказал Арсен Аскеров. - Мы говорим о новых стратегиях, которые позволяют нашим женщинам улучшить качество материнства и жизни. Самой болевой точкой для нас является материнская и младенческая смертность. Благодаря улучшению показателей многих параметров, в том числе социальной жизни, всевозможных медицинских подходов, идёт уменьшение этого показателя. Но пока мы не можем говорить о кардинальном улучшении, потому что в небезопасных ситуациях еще имеются риски до, во время и после родов, традиционно с кровотечением, предэклампсией и заболеваниями, которыми страдают наши женщины.

Наш новый тренд в преодолении проблем у женщин – это раннее выявление заболеваний. Современные медицинские вмешательства уменьшают вероятность развития тяжелых осложнений, а предотвращение болезней, как известно, обходится дешевле, чем их лечение. Что в итоге повышает качество жизни. Индивидуальный подход помогает пациентам чувствовать себя лучше и избегать ненужных вмешательств. Ну, и конечно, это - беспокойное и доброе сердце врача, которое возвращает женщинам свет и тепло!

За минувший год члены Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов принимали участие в разработке постановлений правительства и приказов, проводили экспертизу материнской и перинатальной смертности, разрабатывали нормативно-правовые акты к новому закону о здоровье граждан и клинические протоколы, совершенствовали аттестацию специалистов. А также оказали методическую помощь Минздраву КР, организациям здравоохранения, в том числе в регионах. Оказали кураторскую помощь и провели анализ деятельности Центра охраны материнства и детства им. А.Ташиевой, ассоциациям, вузам и проектам, совершенствовали профессиональный стандарт акушер-гинеколога, участвовали в мероприятиях по просвещению и информированию населения и др.

В форуме приняли участие коллеги из России, Южной Кореи, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана. На нем речь шла о профилактике ранних потерь в свете международных протоколов и доказательной медицины, дородовом наблюдении с высоким риском, об опыте ведения тяжелых акушерских кровотечений. А также обсуждались вопросы о праве на репродуктивное здоровье от менархе до менопаузы, праве на жизнь до и после рождения младенцев, о ведении женщин с ВИЧ по бесплодию, об использовании эмболизации маточных артерий при лечении миомы матки, об инновационных подходах лечения гинекологических заболеваний и необычных клинических случаях в акушерско-гинекологической практике и другие.

Елена Баялинова, медиаэксперт по вопросам здравоохранения