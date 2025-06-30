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Светлана Кашуба представила КФС на семинаре FIFA по женскому футболу

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- Самуэль Деди Ирие
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Менеджер по развитию женского футбола Кыргызского футбольного союза (КФС) Светлана Кашуба приняла участие в международном семинаре FIFA, который проходил с 22 по 27 июня в Лиссабоне (Португалия).

Светлана Кашуба стала единственной представительницей Центральной Азии, обладающей статусом технического эксперта FIFA, приглашённой на мероприятие.

Семинар объединил женщин-экспертов в области футбола со всего мира для обсуждения ключевых аспектов развития женского футбола - подготовки и поддержки тренеров-наставников, методов обучения в рамках региональных ассоциаций, а также оценки профессионального прогресса. Участницы прошли как теоретические, так и практические модули.

По словам организаторов, мероприятие направлено на укрепление института наставничества и формирование устойчивой системы поддержки женского футбола на международном уровне. Участие Кыргызстана в подобных событиях подтверждает растущий интерес страны к развитию женского спорта.


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URL: https://www.vb.kg/447578
Теги:
ФИФА, футбол, Кыргызстан
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