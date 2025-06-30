Бизнес с миссией: бизнес-девелопер перевооружает медицину

Как коммерческий директор и один из партнёров компании Opes Trade Элмурат Эркин уулу внедрил новейшие материалы в медицинские учреждения по всему Кыргызстану

Двери с антибактериальным покрытием, "стерильные" потолки и специализированные покрытия для операционных – кажется, это стандарт любой современной больницы. Но еще несколько лет назад в кыргызских медучреждениях подобных примет технологического настоящего практически не было, устаревшие материалы ставили под угрозу здоровье тысяч людей. Элмурат Эркин уулу, коммерческий директор компании Opes Trade, специализирующейся на поставках современных строительных материалов и технологий, увидел проблему и нашел решение, изменив в результате лицо здравоохранения всей Кыргызской Республики. Его компания модернизировала более десяти больниц, повлияв на качество оказания медпомощи в Бишкеке и по всей стране.

Медицинские учреждения должны быть безопасными. Но в реальности многие больницы Кыргызстана десятилетиями использовали устаревшие материалы: обычные двери, нестерильные покрытия стен и потолков, накапливающие бактерии. Это повышало риск инфекций, осложнений, нарушения санитарных норм. Системную проблему провоцировали хронические ограничения бюджета, отсутствие поставщиков, отчасти и непонимание важности вопроса. Между тем международные рынки уже предлагали современные решения, способные комплексно ликвидировать проблему, и Элмурат решил привезти эти решения в страну.

"Доставить – полдела. Потребовались презентации, тестовые проекты, доказательства эффективности, чтобы убедить Минздрав пойти на модернизацию", – говорит предприниматель.

Команда Элмурата напрямую заключила договоры с европейскими заводами, которые производили высококачественные материалы и фасадные покрытия и предоставляли гарантии качества на продукцию.

"Эти материалы отличаются высокой долговечностью, что исключает ежегодный ремонт или замену, – объясняет Элмурат. – А это экономит бюджеты медучреждений".

Вся поставляемая компанией продукция получила сертификат соответствия Кыргызстана. Внедренные технологии и материалы доказали свою надежность: успешно эксплуатируются уже более 10 лет без необходимости замены, что позволило клиентам Элмурата Эркина уулу сэкономить десятки тысяч долларов. Позитивным "побочным эффектом" стали эстетика и функциональность модернизированных пространств: современные фасадные решения улучшили внешний облик объектов и повысили их энергоэффективность, снизив расходы на обслуживание зданий.

После первых успехов материалы стали поставлять не только в больницы, но и в учебные заведения, бизнес-центры, на промышленные предприятия. С подачи своего лидера команда Opes Trade применила новые материалы при строительных работах в школах, в том числе престижных "Маариф" и школе Эрудит в Бишкеке; освоила технологии укладки современных покрытий для футбольных полей, в результате было построено более 200 современных футбольных объектов, что дало импульс развитию футбола в стране. Вслед за визионером и другие крупные игроки рынка обратили внимание на современные технологии и материалы, впервые примененные Элмуратом.

"Мы считаем, что такие инициативы – это реальный вклад в стабильное будущее страны", – говорит Элмурат.

Предприниматель активно занимается благотворительностью: сотрудничает с организацией "Адеп Башаты", которая поддерживает малообеспеченных людей, а также спонсирует талантливых студентов. Сегодня социально-ориентированный способ ведения бизнеса – новый стандарт, а Opes Trade под управлением Элмурата Эркина уулу – один из лидеров отрасли с оборотом $6 млн в год.