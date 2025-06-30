Погода
$ 87.20 - 87.68
€ 101.70 - 102.62

Президент КР призвал противостоять внешнему вмешательству в дела государств

183  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Проблемы международного терроризма, транснациональной преступности, распространения экстремистской идеологии, киберугроз и внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств становятся все более актуальными. Такое положение дел представляет серьезную опасность для всех и требует единого и скоординированного подхода. Об этом заявил президент КР Садыр Жапаров на заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ на Иссык-Куле.

По его словам, виртуальное пространство становится ареной новых конфликтов и угроз

"Необходимо развивать совместные меры по защите критической инфраструктуры и обеспечению безопасности информационного поля", - сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что председательство Кыргызстана и предстоящие мероприятия откроют новые возможности для укрепления партнерства и формирования эффективных подходов к развитию системы коллективной безопасности.

"Кыргызстан поддерживает дальнейшее углубление координации между министерствами иностранных дел, а также взаимодействие оборонных и правоохранительных структур", - подчеркнул президент КР.

По итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ОДКБ подписаны следующие заявления:

▪️о противодействии радикализации, ведущей к терроризму и экстремизму

▪️о международной информационной безопасности

▪️о Региональном центре ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана

▪️в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Было подчеркнуто, что укрепление многостороннего взаимодействия, расширение политического диалога и согласование позиций по актуальным вопросам международной повестки дня остаются приоритетными задачами для всех государств-членов ОДКБ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447586
Теги:
ОДКБ, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  