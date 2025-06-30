Президент КР призвал противостоять внешнему вмешательству в дела государств

Проблемы международного терроризма, транснациональной преступности, распространения экстремистской идеологии, киберугроз и внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств становятся все более актуальными. Такое положение дел представляет серьезную опасность для всех и требует единого и скоординированного подхода. Об этом заявил президент КР Садыр Жапаров на заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ на Иссык-Куле.

По его словам, виртуальное пространство становится ареной новых конфликтов и угроз

"Необходимо развивать совместные меры по защите критической инфраструктуры и обеспечению безопасности информационного поля", - сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что председательство Кыргызстана и предстоящие мероприятия откроют новые возможности для укрепления партнерства и формирования эффективных подходов к развитию системы коллективной безопасности.

"Кыргызстан поддерживает дальнейшее углубление координации между министерствами иностранных дел, а также взаимодействие оборонных и правоохранительных структур", - подчеркнул президент КР.

По итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ОДКБ подписаны следующие заявления:

▪️о противодействии радикализации, ведущей к терроризму и экстремизму

▪️о международной информационной безопасности

▪️о Региональном центре ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана

▪️в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Было подчеркнуто, что укрепление многостороннего взаимодействия, расширение политического диалога и согласование позиций по актуальным вопросам международной повестки дня остаются приоритетными задачами для всех государств-членов ОДКБ.